В купе проводника поезда Алматы – Атырау обнаружили крупную партию марихуаны
Айнур Курамысова
Транспортные полицейские изъяли наркотическое средство в особо крупном размере в купе проводника пассажирского поезда сообщением Алматы – Атырау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Линейного отдела внутренних дел на станции Кызылорда, с применением служебно-розыскной собаки по кличке Ральф, в купе проводника пассажирского поезда сообщением Алматы – Атырау обнаружена бесхозная коробка. При проверке внутри коробки обнаружена и изъята растительная масса зеленого цвета, со специфическим запахом", – говорится в сообщении.
Согласно экспертизе, изъятое вещество является наркотическим средством "марихуана высушенная", общим весом 1 кг 642 г.
"Проводник пояснил, что данную коробку передал составитель вагона со станции Алматы. Далее транспортными полицейскими на станции Атырау был установлен и задержан 31-летний житель ЮКО, который ранее был судим. По словам задержанного, данное наркотическое средство ему передал 30-летний племянник для личного употребления", – отметили в пресс-службе.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 296 ч. 4.("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере").
Задержанный водворен в изолятор временного содержания УВД.
С начала текущего года выявлено 259 преступлений и уголовных проступков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Из них: 8 фактов сбыта, 56 – хранения и 5 – контрабандного провоза наркотических средств.
Из незаконного оборота изъято 1 тонны 408 кг различных наркотических средств, в том числе более 2,5 кг героина.