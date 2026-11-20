Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В курортных зонах страны функционировало 1 912 мест размещения, что на 64 единицы (3,5%) больше, чем в январе-июне 2025 года (1 848).



Общая единовременная вместимость составила 122,4 тыс. койко-мест против 120,2 тыс. годом ранее. Номерной фонд насчитывал 47,3 тыс. номеров, увеличившись на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (46,4 тыс. номеров).



Наибольшее количество объектов сосредоточено в Алматинском горном кластере – 526. Далее следуют Алакольская курортная зона области Жетісу – 226 объектов, Щучинско-Боровская – 216 и Алакольская курортная зона области Абай – 206 объектов.



Наибольшее количество посетителей пришлось на Алматинский горный кластер. За первые шесть месяцев текущего года здесь обслужено более 1,2 млн человек, что составляет около 59,4% от общего числа посетителей курортных зон страны. Объем оказанных услуг достиг 57,1 млрд тенге.



В числе популярных туристских направлений также выделяются Щучинско-Боровская, Мангистауская, Туркестанская, Балхашская и Алтайская курортные зоны.



Вместе с тем значительный номерной фонд сосредоточен в Алматинском горном кластере – 15,9 тыс. номеров, Алакольской курортной зоне области Жетісу – 5,7 тыс. и Алакольской курортной зоне области Абай – 5,4 тыс. номеров.



Показатели заполняемости также различаются в зависимости от туристского направления. Наиболее высокая заполняемость номерного фонда зафиксирована в Катон-Карагайской курортной зоне – 37,6%, Алакольской курортной зоне области Абай – 40,1% и Алматинском горном кластере - 39,7%.



В целом за январь-июнь 2026 года в курортных зонах было сдано 1,58 млн номеров и предоставлено 2,79 млн койко-суток. Средняя стоимость одной койко-сутки составила 18 627 тенге.