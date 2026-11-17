Документ утвержден 29 января 2026 года и включает четыре направления, охватывающих права ребенка на безопасность, качественное образование, охрану здоровья, воспитание в семье и социальную защиту

Фото: пресс-служба правительства РК

В Курултае состоялся Правительственный час на тему реализации Концепции «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Качественное образование. По инициативе Главы государства построено 217 школ «Келешек мектептері», 84 из которых расположены в сельской местности. Как уточнила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, за последние 7 лет возведено 1342 учреждения образования, модернизировано более 5 тыс. сельских школ. Строится 101 школа, в рамках программы «Народная стройка» предусмотрен ввод 21 объекта в пяти регионах.

В развитии инклюзивного образования акцент делается на обеспечении доступности, повышении качества и индивидуальной поддержке каждого ребенка. Для этого предусмотрено открытие специально оборудованных кабинетов; предлагается расширить сеть психолого-медико-педагогических консультаций в регионах с высокой нагрузкой и отдаленных районах, а также снизить норматив открытия учреждений с 50 тыс. до 30-40 тыс. детей. Прорабатываются новые подходы к формированию инклюзивной культуры среди учащихся, педагогов, родителей и общества, основанной на принятии каждого ребенка, уважении и предоставлении равных возможностей.

В текущем году свыше 389 тыс. детей прошли дошкольное обучение. В рамках пилотного проекта, реализуемого в 20 городах и 23 районах, выдано 1,3 млн ваучеров, что позволило сэкономить 47,6 млрд теңге бюджетных средств и сократить очередь в детсады со 160 тыс. до 23 тыс. человек.

Охрана здоровья. По информации вице-министра здравоохранения Манаса Рамазанова, за 9 месяцев т. г. стационарную помощь получили более 500 тыс. детей. В ближайшие годы запланировано строительство девяти детских больниц; в столице возводятся два детских центра – неотложной помощи и хирургический. В Алматы планируется строительство республиканского научного Центра педиатрии и восьми перинатальных центров.

По итогам 2025 года на закупку высокотехнологичного медицинского оборудования направлено 12,4 млрд теңге, технику получили 15 регионов. В 2027 году планируется дооснащение детских больниц четырех регионов на сумму свыше 720 млн теңге, также Центра педиатрии и детской хирургии и Национального центра акушерства, гинекологии и перинатологии – на 5,6 млрд теңге.

«На сегодня реновации подвергнуты 26 детских стационаров: обновляется инфраструктура, перепрофилируются койки с созданием наиболее востребованных по нефрологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, онкогематологии», — уточнил вице-министр.

Безопасность. Начата модернизация школьной психологической службы, внедрена единая система ранней диагностики тревожности, стресса, насилия, буллинга и других рисков. Антибуллинговая программа «ДосболLike» позволила снизить уровень буллинга на 2,5%.

Воспитание в семье и социальная защита. По информации Жулдыз Сулейменовой, в Казахстане работают 20 центров психологической поддержки и 160 центров поддержки семьи. Внедрен институт профессиональной приемной семьи: на сегодняшний день 82% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях. Количество специалистов в органах опеки увеличилось с 303 до 1029 человек.

Объем государственных средств, направленных на благосостояние детей, увеличился втрое и достиг 6,4 трлн теңге. В рамках программы «Национальный фонд – детям» с 2024 года на специальные счета детей перечислено около $2,5 млрд. Кроме того, внедрена Единая добровольная накопительная система «Келешек» с государственным стартовым капиталом – 60 МРП (1 МРП – 4 325 теңге), для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей – 120 МРП.