В Курултае обсудили задачи агрокомплекса, водных ресурсов и экологии, обозначенных в Послании

В Комитете Курултая по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам под председательством Серика Егизбаева обсудили пути реализации поручений Главы государства, озвученных в Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Курултая

В заседании приняли участие вице-спикер Курултая Дания Еспаева, депутаты и представители профильных министерств.

В приветственном слове заместитель Председателя Курултая Дания Еспаева отметила, что в Послании Президент поставил конкретные задачи в сферах сельского хозяйства и водных ресурсов. При этом, как она подчеркнула, данные направления тесно связаны с вопросами экологии и природных ресурсов.

«Вынесение этих вопросов Главой государства на уровень Послания свидетельствует о том, что сложившаяся ситуация требует безотлагательных и системных решений. Президент поставил задачи по развитию глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, совершенствованию систем ее хранения и сбыта, обеспечению гарантированного доступа крупных хозяйств и фермеров к агрологистическим центрам, развитию сельской инфраструктуры в рамках программы «Народная стройка», а также внедрению искусственного интеллекта в агропромышленный комплекс», – сказала вице-спикер.

Дания Еспаева также отметила, что Глава государства уделил особое внимание проблеме дефицита водных ресурсов. Президент поручил усилить контроль за водопотреблением, сократить потери в сетях, завершить тарифную реформу и в кратчайшие сроки закончить создание Национальной информационной системы водных ресурсов.

По словам вице-спикера, Глава государства указал на необходимость определения реальной экономической стоимости водыи закрепления бережного отношения к ней в качестве обязательного принципа ведения хозяйства. Этот вопрос напрямую связан с рациональным использованием природных ресурсов, сохранением экосистем, рек и озер, соответственно входит в сферу ответственности экологического ведомства.

Дания Еспаева заявила, что депутаты Курултая внесут свой вклад в эффективное и своевременное исполнение поручений Президента.

Выступая с докладом, вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов сообщил, что в рамках реализации Послания Президента проводится системная трансформация водной отрасли. В числе ключевых направлений – совершенствование отраслевого законодательства и госконтроля, модернизация водохозяйственной инфраструктуры, привлечение международного финансирования, внедрение водосберегающих технологий, формирование культуры бережного отношения к воде, цифровизация управления водными ресурсами и другие.

«Особое значение имеет обеспечение полноценного функционирования Национальной информационной системы водных ресурсов, совершенствование тарифной политики и практическая реализация положений нового Водного кодекса.Эти меры направлены на обеспечение населения и экономики водой, сохранение стратегически важных водных объектов и укрепление долгосрочной водной безопасности страны», – отметил Жандос Салимов.

По информации вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова, перед отечественным агропромышленным комплексом стоит задача продолжить работу по повышению производительности и технологического уровня отрасли. Необходимо обеспечить более широкое внедрение и применение передовых практик во всех направлениях сельского хозяйства.

«Ключевым условием достижения этих целей является доступность льготного финансирования, которое позволит фермерам планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу. Для обеспечения отрасли долгосрочными льготными инвестициями предусматривается объединение бюджетных и коммерческих средств. Такой подход позволит повысить доступность финансовых ресурсов и обеспечить своевременное финансирование», – рассказал Азат Султанов.

По его словам, холдинг «Байтерек» продолжит привлекать внебюджетные средства посредством механизма субсидирования купонного вознаграждения и направлять их на кредитование программ в сфере животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Кроме того, для выполнения задач по технологической модернизации сельского хозяйства и наращиванию производства отечественных тракторов и комбайнов продолжится реализация программы льготного лизинга через АО «КазАгроФинанс».

Вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев сообщил, что к 2029 году поставлена задача обеспечить устойчивый профицит электроэнергии. Для этого предусмотрены строительство и модернизация электростанций и сетей, развитие технологий «чистого» угля и возобновляемой энергетики, прежде всего солнечной генерации. По его словам, при эксплуатации угольных электростанций особое внимание министерство уделяет внедрению очистных технологий и контролю за выбросами. В ходе модернизации будет также осуществляться постоянный мониторинг качества воздуха.

В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» особое внимание будет уделяться поддержанию чистоты и порядка в городах и селах, а также своевременному вывозу мусора акиматами и коммунальными службами. Предусмотрены меры по обеспечению порядка на контейнерных площадках и ликвидации стихийных свалок.

В ходе обсуждения депутаты Курултая подняли ряд вопросов по задачам, обозначенным в Послании Президента, а также проблемным аспектам, затронутым в выступлениях вице-министров.

Подводя итоги заседания, председатель комитета Серик Егизбаев отметил, что в рамках реализации Послания предстоит решить широкий круг задач. Он также сообщил, что поступившие предложения будут систематизированы и направлены в Правительство.