В Комитете Курултая по региональному и инфраструктурному развитию под председательством Амирбека Оспанбекова прошла презентация проекта закона «О развитии приграничных территорий Республики Казахстан», передает Kazpravda.kz

Фото: А. Байжуманов

Открывая заседание, председатель комитета Амирбек Оспанбеков отметил, что законопроект разработан по инициативе депутатов во исполнение поручения Главы государства, озвученного на четвертом заседании Национального курултая. По его словам, развитие приграничных территорий играет важную роль в сохранении демографического баланса, обеспечении устойчивого экономического роста и повышении благосостояния граждан.

«Наша главная цель – сформировать в таких районах самодостаточную экономическую среду. Это позволит людям не просто жить там, но и иметь стабильную работу, открывать собственное дело, запускать производственные предприятия и получать достойный доход», – подчеркнул Амирбек Оспанбеков.

Заместитель Председателя Курултая Нурлан Бекназаров подчеркнул необходимость рассматривать приграничные территории как полноценную часть экономического и социального пространства страны, обладающую значительным потенциалом в сферах торговли, логистики, промышленности и международного сотрудничества. Он отметил, что развитие этих территорий должно носить комплексный характер и предусматривать модернизацию инфраструктуры, создание рабочих мест, поддержку бизнеса, привлечение специалистов и повышение качества жизни населения.

Основные положения законопроекта представил депутат Курултая Ерлан Сайыр. Он рассказал, что документ предусматривает закрепление правового статуса приграничных территорий и формирование соответствующего реестра. Так, предлагается относить к приграничным территориям административно-территориальные единицы, расположенные в пределах 50 км от государственной границы, а для отдаленных населенных пунктов, находящихся в пределах 25 км, предусмотреть специальные меры поддержки. При этом будут учитываться географические, демографические и социально-экономические особенности регионов.

«Предметом законопроекта являются закрепление правового статуса приграничных территорий, определение полномочий госорганов, а также разработка механизмов планирования, финансирования и кредитования. Документом также предусматривается закрепление принципов экономической обоснованности, согласованности, справедливости и безопасности», – сообщил Ерлан Сайыр.

По словам депутата, основные направления развития предусматривают повышение качества образования, здравоохранения и профессиональной подготовки, привлечение специалистов и молодежи, а также развитие промышленности, сельского хозяйства, перерабатывающей отрасли, малого и среднего бизнеса, торговли, логистики и туризма. Вместе с тем планируется модернизация транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. При этом важно не только строить новые объекты, но и создавать рабочие места, формировать условия для развития предпринимательства, обеспечивать население доступным жильем и качественными социальными услугами.

В качестве мер государственной поддержки предлагается предусмотреть финансирование инфраструктурных проектов, кредитование и стимулирование предпринимательства, инвестиционную поддержку, предоставление субсидий и гарантий по кредитам, развитие кооперации и государственно-частного партнерства, реализацию жилищных программ. Кроме того, предлагается установление повышенных коэффициентов к должностным окладам гражданских служащих, работающих в социально значимых сферах отдаленных приграничных населенных пунктов, а также льгот для них и других мер стимулирования.

В ходе обсуждения депутаты подняли вопросы о критериях отнесения населенных пунктов к приграничным территориям, а также о возможности их включения в соответствующий перечень населенных пунктов, имеющих социально-экономические и инфраструктурные проблемы. Кроме того, был поднят вопрос экономической оценки туристического потенциала приграничных районов.

В заключение Амирбек Оспанбеков подчеркнул, что поддержка приграничных территорий должна стать долгосрочным приоритетом государственной региональной политики. По его словам, законопроект создает необходимую правовую основу для их системного развития.

В презентации приняли участие депутаты Курултая, представители ряда министерств, Комитета национальной безопасности, а также НПП «Атамекен», институтов парламентаризма, законодательства и правовой информации, экономических исследований и экспертного сообщества.

Все поступившие предложения и мнения будут детально рассмотрены на заседаниях рабочей группы под руководством депутата Курултая Турарбека Тлемисова.