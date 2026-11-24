Фото: пресс-служба Курултая

В Курултае состоялось первое заседание Рабочей группы по подготовке нового Гражданского кодекса Республики Казахстан, разрабатываемого в рамках реализации Послания Главы государства «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», сообщает Kazpravda.kz

Открывая заседание, Нурлан Бекназаров напомнил слова Президента, что действующий Гражданский кодекс в полной мере выполнил свою историческую миссию по правовому обеспечению развития страны, а новый должен обеспечить правовую стабильность для предпринимателей, инвесторов и граждан.

- Мы стоим у истоков масштабной законодательной реформы, результаты которой на долгие годы определят правовые основы общественных и экономических отношений в стране. Мы должны разработать целостную, современную модель гражданско-правового регулирования, которая учтет как накопленный национальный опыт, так и лучшую международную практику, – отметил Нурлан Бекназаров.

В свою очередь председатель Комитета Курултая по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Унзила Шапак подчеркнула, что основой разработки нового кодекса должен стать принцип верховенства Конституции. Она напомнила, что действующий кодекс принят в 1990-х годах и за 30 лет в него внесено около 300 изменений. При это сегодня в стране с учетом глобальных трендов активно развивается цифровая экономика, которая требует системного обновления гражданского законодательства. По ее мнению, новый кодекс должен быть ориентирован на человека, обеспечивать равную защиту всех форм собственности и равенство государства с другими участниками гражданско-правовых отношений. Отдельно депутат указала на необходимость усиления защиты прав потребителей в договорах с крупными компаниями, банками и застройщиками.

- Покупка жилья, открытие своего дела, получение услуг через цифровую платформу, передача имущества по наследству – за всеми этими привычными решениями стоят нормы гражданского права. От того, насколько ясно и согласованно они изложены, зависит уверенность человека в своих правах, – сказал министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

Министр отметил, что эффективные положения действующего кодекса предлагается сохранить. Среди ключевых ориентиров нового закона он назвал защиту прав человека, в том числе в цифровой среде, равную защиту всех форм собственности, свободу договора при защите слабой стороны и добросовестность участников отношений. Для обеспечения открытости на сайте Министерства юстиции открыт раздел «Проект нового Гражданского кодекса РК», а предложения и замечания можно направлять на электронную почту civil.code@adilet.gov.kz.

В своем докладе главный научный сотрудник НИИ частного права Каспийского общественного университета, доктор юридических наук Куляш Ильясова представила предложения ученых по структуре нового кодекса. Судья Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Галымжан Мырзаке остановился на судебной практике применения действующих норм. Заместитель председателя партии «Әділет», член Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан Нурсултан Байтилесов предложил организовать сбор предложений граждан через региональные филиалы партии «Әділет».

В ходе обмена мнениями представители научного сообщества и эксперты высказали свои предложения по подходам к новому кодексу. Все прозвучавшие замечания и предложения будут учтены в дальнейшей работе.

Подводя итоги заседания Нурлан Бекназаров отметил, что Рабочая группа открыта к любым конструктивным предложениям по проекту нового Гражданского кодекса. Свои идеи и инициативы можно направлять в Курултай, Министерство юстиции и партию «Әділет». Работа по проекту Гражданского кодекса будет вестись поэтапно: сначала будут определены общие начала и структура кодекса, затем подготовлены его отдельные разделы.

Рабочая группа образована постановлением Бюро Курултая от 23 ноября 2026 года. Заместителями руководителя стали министр юстиции Ерлан Сарсембаев, председатель Комитета Курултая по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Унзила Шапак, главный научный сотрудник НИИ частного права Каспийского общественного университета, доктор юридических наук Куляш Ильясова.

В состав группы вошли депутаты Курултая, члены Қазақстан Халық Кеңесі, представители Администрации Президента, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», адвокатуры и нотариата, а также видные ученые-правоведы. Всего 35 человек.