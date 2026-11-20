Заявления на участие в президентских выборах подали 11 претендентов, в том числе действующий Глава государства Садыр Жапаров

Фото: 24.kz

В Кыргызстане готовятся к выборам Президента. Центральная избирательная комиссия страны протестировала новую электронную систему голосования, которая позволит гражданам проголосовать на любом избирательном участке независимо от места регистрации, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Комплекс электронного голосования включает оборудование для идентификации избирателей. С помощью биометрических данных участковая избирательная комиссия сможет установить личность гражданина и подтвердить его право голоса. При этом место регистрации больше не будет иметь значения. На предстоящих президентских выборах избиратели смогут проголосовать на любом участке.

– Особенность этих выборов заключается в том, что мы впервые на президентских выборах применяем массовое дистанционное голосование. Это означает, что гражданин Кыргызской Республики сможет прийти на любой удобный участок, получить бюллетень и проголосовать. Такая возможность будет доступна как на территории Кыргызстана, так и за рубежом, - сообщил председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Тынчтык Шайназаров.

Главная цель нововведений – повысить явку избирателей. Во время последних парламентских выборов участие в голосовании приняли лишь 37% граждан, имеющих право голоса. Чтобы увеличить этот показатель, Центризбирком намерен открыть за рубежом более ста избирательных участков. Для голосования потребуется один из трёх документов: ID-карта, загранпаспорт или цифровое удостоверение личности в мобильном приложении «Тундук». Кроме того, в Бишкеке откроют так называемую «общественную палату», где желающие смогут наблюдать за ходом голосования в режиме реального времени.

– Любой желающий сможет прийти и попросить показать определённый избирательный участок, например, в Таласской, Иссык-Кульской или Баткенской области. Наши операторы за несколько секунд подключат трансляцию, и граждане смогут в режиме онлайн наблюдать за ходом выборов, - отметил Шайназаров.

Повысить явку избирателей призвано и необычное решение о дате голосования. Выборы назначены на среду, а не на традиционное воскресенье. При этом 27 января 2027 года объявлено оплачиваемым выходным днём.

Заявления на участие в президентских выборах подали 11 претендентов, в том числе действующий Глава государства Садыр Жапаров. Однако пока не все кандидаты сдали экзамен на знание кыргызского языка. Необходимые 30 тысяч подписей сторонников собрали только четверо.