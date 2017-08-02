В Кыргызстане намерены привлекать к ответственности пешеходов, ставших причиной ДТП

В Кыргызстане намерены привлекать к ответственности пешеходов, ставших причиной дорожно-транспортного происшествия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Темир Джумакадыров, сообщает Синьхуа.
По его словам, на последнем заседании Совбеза был представлен комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Накануне президент страны Алмазбек Атамбаев подписал решение Совбеза о мерах по повышению безопасности дорожного движения в Кыргызстане.
Согласно принятым решениям, предлагается ужесточить наказание водителям, попавшим в ДТП в алкогольном и наркотическом опьянении. Кроме этого, предлагается внести такой пункт, как публичное обвинение в отношении таких водителей. То есть водители-виновники будут привлечены к уголовной ответственности, если даже стороны – участники ДТП пришли к обоюдному согласию и друг к другу претензии не имеют.
В комплексе мер также указано повышение ответственности пешехода, так как много аварий происходит по вине пешеходов.
По последним данным МВД страны, с начала года в Кыргызстане зарегистрировано около 3 тыс. ДТП. По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года это на 4,2% больше. В результате этих аварий погибли более 300 человек, пострадали около 4 тыс. граждан.
10% из всех аварий произошли по вине водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, 7% – по вине пешеходов.
По его словам, на последнем заседании Совбеза был представлен комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Накануне президент страны Алмазбек Атамбаев подписал решение Совбеза о мерах по повышению безопасности дорожного движения в Кыргызстане.
Согласно принятым решениям, предлагается ужесточить наказание водителям, попавшим в ДТП в алкогольном и наркотическом опьянении. Кроме этого, предлагается внести такой пункт, как публичное обвинение в отношении таких водителей. То есть водители-виновники будут привлечены к уголовной ответственности, если даже стороны – участники ДТП пришли к обоюдному согласию и друг к другу претензии не имеют.
В комплексе мер также указано повышение ответственности пешехода, так как много аварий происходит по вине пешеходов.
По последним данным МВД страны, с начала года в Кыргызстане зарегистрировано около 3 тыс. ДТП. По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года это на 4,2% больше. В результате этих аварий погибли более 300 человек, пострадали около 4 тыс. граждан.
10% из всех аварий произошли по вине водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, 7% – по вине пешеходов.