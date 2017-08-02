В Кыргызстане намерены привлекать к ответственности пешеходов, ставших причиной ДТП

В мире
В Кыргызстане намерены привлекать к ответственности пешеходов, ставших причиной дорожно-транспортного происшествия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Темир Джумакадыров, сообщает Синьхуа.

По его словам, на последнем заседании Совбеза был представлен комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Накануне президент страны Алмазбек Атамбаев подписал решение Совбеза о мерах по повышению безопасности дорожного движения в Кыргызстане.

Согласно принятым решениям, предлагается ужесточить наказание водителям, попавшим в ДТП в алкогольном и наркотическом опьянении. Кроме этого, предлагается внести такой пункт, как публичное обвинение в отношении таких водителей. То есть водители-виновники будут привлечены к уголовной ответственности, если даже стороны – участники ДТП пришли к обоюдному согласию и друг к другу претензии не имеют.

В комплексе мер также указано повышение ответственности пешехода, так как много аварий происходит по вине пешеходов.

По последним данным МВД страны, с начала года в Кыргызстане зарегистрировано около 3 тыс. ДТП. По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года это на 4,2% больше. В результате этих аварий погибли более 300 человек, пострадали около 4 тыс. граждан.

10% из всех аварий произошли по вине водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, 7% – по вине пешеходов.

Популярное

Все
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Правительство выделило свыше 16,2 млрд теңге на энергетическую инфраструктуру Астаны
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
12 казахстанских боксеров вышли в финал чемпионата Азии U23
МВД: Более 120 кг синтетических наркотиков изъяли за первую декаду июля
Исторический триумф Казахстана: пять золотых медалей на самой престижной олимпиаде по физике
27 человек погибли при пожаре в пабе в Бангкоке
Число жертв землетрясения в Венесуэле стремительно растет
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Черногории
Вкус степи: лучших производителей кумыса выбрали в Астане
Дан старт строительству автострады
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Токаев поздравил Назарбаева с днем рождения
Застрявший в болоте автомобиль вызволили в Мангистауской области
Страна перед выбором: какой будет новая политическая кампания
Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
В Астане в честь Дня города пройдут концерты Open Air
Мировой финал в Казахстане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Стеклянные стены и ракетки без струн
День образования Десантно-штурмовых войск отмечают в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Многодетной матери мешали получить госнаграду в Мангистауской области
Берик Асылов переназначен генпрокурором
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
Национальный день домбры объединил более 2 млн участников и зрителей
10 лучших казахстанских мастеров примут участие в проекте «Школа национального ремесла»
Казахстанские школьники показали лучший результат в истории страны на Европейской географической олимпиаде
Казахстанцы завоевали еще три медали на ЧА U20 по борьбе в Таиланде
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса

Читайте также

Тайфун «Бави» обрушился на Китай: эвакуированы почти 3 млн …
Мегааэропорт построят в Африке
Второй самый жаркий июнь за всю историю наблюдений зафиксир…
Более 3800 человек стали жертвами разрушительного землетряс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]