В Кыргызстане одним из первых за плевки на улице оштрафовали милиционера

В Кыргызстане вступил в силу новый Кодекс о нарушениях, согласно которому запрещены плевки в общественных местах. По информации ГУВД Чуйской области республики, одним из первых оштрафованных оказался сотрудник милиции, сообщает Ria.ru.
"Два дня назад в соцсетях появился видеоролик, где запечатлен плюющий во время несения службы сотрудник правоохранительных органов. Его личность установили в течение суток", - проинформировали в ГУВД.
Как отмечается, он станет вторым привлеченным к ответственности за плевки в общественных местах, штраф за которые составляет 5,5 тысячи сомов (78 долларов).
Первым был житель Иссык-Кульской области, который первого января снял на видео демонстративный плевок в сторону здания национального парламента в знак протеста против нового кодекса. Он разместил этот ролик в одной из соцсетей.
"Применение штрафных санкций — эта мера, которая сегодня является объективно необходимой", — заявил премьер-министр Мухаммедалый Абылгазиев.
По его мнению, люди должны соблюдать элементарные нормы культуры и поведения в общественных местах.
