В Кыргызстане одним из первых за плевки на улице оштрафовали милиционера

Фото с сайта kloop.kz
В Кыргызстане вступил в силу новый Кодекс о нарушениях, согласно которому запрещены плевки в общественных местах. По информации ГУВД Чуйской области республики, одним из первых оштрафованных оказался сотрудник милиции, сообщает Ria.ru.

"Два дня назад в соцсетях появился видеоролик, где запечатлен плюющий во время несения службы сотрудник правоохранительных органов. Его личность установили в течение суток", - проинформировали в ГУВД.

Как отмечается, он станет вторым привлеченным к ответственности за плевки в общественных местах, штраф за которые составляет 5,5 тысячи сомов (78 долларов).

Первым был житель Иссык-Кульской области, который первого января снял на видео демонстративный плевок в сторону здания национального парламента в знак протеста против нового кодекса. Он разместил этот ролик в одной из соцсетей.

"Применение штрафных санкций — эта мера, которая сегодня является объективно необходимой", — заявил премьер-министр Мухаммедалый Абылгазиев.

По его мнению, люди должны соблюдать элементарные нормы культуры и поведения в общественных местах.

С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Места больше нет: в Афинах начнут бороться с наплывом туристов
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Над городом плывет шашлычный дым
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
Нелегальный ломбард разоблачили в Актюбинской области
К проактивному реагированию на киберугрозы
Мощное землетрясение произошло в Японии
Четыре медали завоевали казахстанские таеквондисты на турнире в Испании
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Места больше нет: в Афинах начнут бороться с наплывом турис…
В Кыргызстане создана комиссия по отбору нового гимна
В Таджикистане посадят 2 миллиарда деревьев до 2040 года
Кувейт открывает свое воздушное пространство

