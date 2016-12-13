​В Кыргызстане прошел референдум

Свежий выпуск
513
Анна ВЛАДИМИРОВА

Б. Имашев присутствовал при открытии избирательного участка № 1214 в Бишкеке, посетил ряд других участков, ознакомился с особенностями организации процедуры голосования и подсчета голосов, мерами, принимаемыми для обеспечения прозрачности процесса референдума и его соответствия нормам национального избирательного законодательства.

Глава Центризбиркома РК отметил высокую организацию референдума, профессионализм участковых избирательных комиссий, транспарентность и открытость избирательного процесса. Всего на выборы были аккредитованы 181 международный наблю­датель от 46 международных организаций из 35 стран мира.

В рамках встречи Н. Шайлдабекова поблагодарила Б. Имашева за участие в наблюдении за референдумом. Глава Центризбиркома РК отметил, что между избирательными органами наших стран установились тесные партнерские отношения, которые позволяют эффективно сотрудничать по многим направлениям. В 2012 году был заключен меморандум о взаимопонимании, который позволяет укреплять и расширять это сотрудничество.

– Мы обмениваемся группами наблюдателей на выборах, а в рамках работы по совершенствованию избирательных систем изучаем опыт и практику организации и проведения выборов, накопленные в наших странах, – отметил Б. Имашев.

Популярное

Все
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Полчища саранчи атаковывают поля в Костанайской области: видео
Страдающим эпилепсией детям проводят уникальные операции в Таразе
Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Масштабный пожар в Алматинской области ликвидирован
Пожар в горах ВКО локализован
Услугу конструктора автономеров внедряют в Казахстане
1000 актюбинских домбристов собрались сегодня на площади в Актобе (видео)
Ливень с грозой и градом обрушились на Аксай
Без вести пропавшего замначальника отдела полиции нашли мертвым
Девушка выпала из окна четвертого этажа и выжила: видео
На сцене Театра «Астана Опера» проходит международный фестиваль «Опералия»
Количество экстремальных погодных и природных явлений, связанных с изменением климата, во всем мире возрастает
Трагедия на американских горках в Швеции: один человек погиб, 9 пострадали
Океан нуждается в защите
Замначальника отдела полиции Акмолинской области пропал без вести в Кокшетау
Высоко сижу, далеко гляжу
В подделке документов по техосмотру подозревают работницу страховой компании в Караганде
Уволен замакима района в Караганде из-за происшествия на детской площадке
Закрывайте двери!
YuMi спасает джунгли
Токаев провел внеочередное заседание Совета Безопасности
Атакуют… сверчки
Внеочередное заседание Совета Безопасности состоится сегодня
На Бухтарминском водохранилище потушили условный пожар на теплоходе
Более 80 сайгаков утонули в реке в Карагандинской области
Трехлетнего ребенка спасли из охваченной огнем квартиры в Павлодаре
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни
В Алматинской области горят заросли камыша в заповеднике
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Высокая миссия зергера
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
Как решается проблема с пробками и автобусами в Астане
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Пантеон семи святых

Читайте также

Экспортный задел
Летняя история
И дома можно отдыхать
Но осталось озеро надежды

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]