​В Кыргызстане прошел референдум

Б. Имашев присутствовал при открытии избирательного участка № 1214 в Бишкеке, посетил ряд других участков, ознакомился с особенностями организации процедуры голосования и подсчета голосов, мерами, принимаемыми для обеспечения прозрачности процесса референдума и его соответствия нормам национального избирательного законодательства.

Глава Центризбиркома РК отметил высокую организацию референдума, профессионализм участковых избирательных комиссий, транспарентность и открытость избирательного процесса. Всего на выборы были аккредитованы 181 международный наблю­датель от 46 международных организаций из 35 стран мира.

В рамках встречи Н. Шайлдабекова поблагодарила Б. Имашева за участие в наблюдении за референдумом. Глава Центризбиркома РК отметил, что между избирательными органами наших стран установились тесные партнерские отношения, которые позволяют эффективно сотрудничать по многим направлениям. В 2012 году был заключен меморандум о взаимопонимании, который позволяет укреплять и расширять это сотрудничество.

– Мы обмениваемся группами наблюдателей на выборах, а в рамках работы по совершенствованию избирательных систем изучаем опыт и практику организации и проведения выборов, накопленные в наших странах, – отметил Б. Имашев.