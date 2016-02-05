В Кыргызстане законом ограничат число гостей на свадьбах и торжествах

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Депутаты парламента Кыргызстана предлагают специальным законом ограничить число гостей на свадьбах и торжествах до 100–150 человек. Проект "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в КР" разработан представителями фракций "Ата Мекен" и СДПК. Документ вынесен на общественное обсуждение и размещен на сайте Жогорку Кенеша, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на for.kg
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Авторы поясняют, что проект закона разработан с целью "искоренения среди государственных и муниципальных служащих фактов чрезмерной расточительности, помпезности, нездорового щегольства при проведении свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов, мероприятий, посвященных памяти усопших".
Как отмечается, документ состоит из 12 статей и включает нормы, которые регламентируют число гостей на том или ином мероприятии, виды подарков, которые можно вручать, а также время суток, когда эти торжества можно проводить.
В частности, по мнению народных избранников, день рождения и обряд "бешикке салуу" должен отмечаться только в семейном кругу. Обряд "тушоо кесуу" ("разрезание пут") и "суннот той" (обряд обрезания) – с приглашением не более 100 человек и только в рамках одного мероприятия. Кстати, при проведении "суннот тоя" запрещается вручать подарки, кроме как мальчику – виновнику торжества.
Свадьбы, или "уйлонуу той", законом предлагается проводить "в течение одного дня с банкетом до 150 человек". При этом депутаты подчеркивают, что "при проведении национальных свадебных обрядов запрещается дарение одежды гостям и родственникам жениха и невесты, за исключением вручения подарков жениху, невесте и их родителям".
Особым пунктом указано, что "церемония государственной регистрации брака в органах записи актов гражданского состояния проводится с использованием не более 5 легковых автомашин".
На проводы невесты (обряд "кыз узатуу"), по рекомендации авторов закона, надо приглашать не более 50 человек. А заупокойную молитву по усопшему (обряд "жаназа") проводить без ограничения числа участвующих, но без забивания крупного и мелкого рогатого скота, лошадей. Кстати, другие обряды по усопшему, например, по случаю "третьего дня", "седьмого дня", "сороковины" и "годовщину" также проводить без забивания крупного рогатого скота, лошадей и с приглашением не более 100 человек. При этом на всех мероприятиях запрещается вручать деньги и другие вещи, за исключением оплаты услуг могильщика и обмывальщика.
Исполнение закона инициаторы предлагают возложить на уполномоченный правительством орган, который должен создать постоянные комиссии. В случае выявленных нарушений комиссии должны составить протокол и направить его по месту работы нарушителя "для применения дисциплинарных мер воздействия". В случае же отсутствия законодательных мер привлечения к ответственности должностных лиц депутаты предлагают обнародовать составленную комиссией информацию в СМИ.