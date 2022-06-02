О мусоре – начистоту

В Кызылорде дворники будут ездить в городских автобусах бесплатно. Сотрудники организации по санитарной очистке города

ТОО «Қызылорда Тазалығы» получат специальные проездные билеты.

Сообщил об этом аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев. Одна из сотрудниц вышеупомянутого ТОО пришла к нему на личный прием, чтобы попросить о льготах для тех, кто ежедневно подметает дворы, делает уборку в парках и скверах, вывозит мусор.

– Хотелось бы, к примеру, иметь скидку на проезд в городских автобусах, – попросила женщина. – Ведь ездить приходится каждый день, а у всех у нас небольшие оклады, получается накладно.

Нурлыбек Налибаев принял решение буквально на месте.

– Думаю, что сотрудникам вашей организации мы можем обеспечить проезд в автобусах городского автопарка бесплатно, – сказал он. – Сколько в ТОО работников, столько и выпишут для них специальных проездных билетов. Двести, значит, двести, триста, значит, триста.

Также аким Кызылординской области выразил особую благодарность всем, кто ежедневно занимается саночисткой областного центра.

– Вы каждый день, в любую погоду выходите на улицы и делаете свое дело, мы это очень ценим – отметил он.

Несомненно, прав аким, говоря об особой важности труда тех, кто каждый день занимается уборкой огромной территории областного центра Приаралья. Города, где живут более двухсот тысяч человек и который многие казахстанцы все еще считают одним из самых неприбранных, замусоренных городов страны.

И это так, от фактов не отвертишься. Горы сора, отходов, строи­тельного мусора могут оказаться здесь на какой угодно улице, на любом углу. И в соцсетях нередки посты возмущения: «Куда акимат смотрит!», «Где уборщики!», «Вывоз мусора ведется как попало!».

Нормально ведется вывоз мусора. И дворники работают от зари до зари. Выйди на балкон в пять утра – уже отовсюду слышен гул мусоровозов, вывозящих мусор с контейнерных площадок, и шарканье метел во дворах. Проблема не в акимате, не в организации, вывозящей мусор, не в дворниках. Проблема в людях, отсутствии у многих культуры, элементарного экологического образования, дисциплины. Проблема в паразитизме: когда тысячи граждан считают, что за ними просто обязаны убирать другие.

Все это бросается в глаза. Спус­каюсь, например, со своего пятого этажа, пора ехать на работу. У подъезда скамейка, под скамейкой банки из-под газировки, смятые пакеты от чипсов, сухариков, леденцов. Вспоминаю, вчера здесь отдыхал с компанией своих друзей подросток со второго этажа. Как раз его мама развешивает белье на балконе. Делаю ей по поводу сына замечание: мол, насорил он с друзьями, стыдно.

– А вы за своими детьми смот­рите! – сразу же кричит, уставив руки в боки, соседка. – За моими не надо подглядывать! Дворничиха найдет, уберет, ей за это деньги платят!

По большому счету, маме бы выгнать отпрыска с веником и пакетом к подъезду, заставить его убирать весь этот «свинарник», но, к сожалению, ее саму не научили родители видеть грязь и непорядок дальше квартиры, и своих детей она не научит.

Другой пример. В соцсетях жители некоего тупичка выставили фотографии. Пишут под ними: «У нас вот уже несколько недель на ближайшем углу целая свалка из пакетов с мусором! Почему не вывозят? Где коммунальщики?!».

Начинаю задавать здесь же, в Сети, гражданам вопросы – они деловито отвечают:

– А этот мусор рядом с вашими домами в частном секторе кто-то с другого конца города привез и вывалил?

– Нет, это наши пакеты, но пус­кай их вывезут, наконец, коммунальщики!

– А вы платите за вывоз мусора?

– А зачем мы будем за это платить, вы же видите, у нас его не вывозят?

– Почему вы не установите контейнеры и не заключите договор с организацией по саночистке на вывоз отходов?

– Мы сами должны эти контейнеры купить? Они же дорогие! Пускай акимат их купит, установит. Мы будем мусор складывать туда.

– Почему акимат?

– А почему нет?..

Вот и весь разговор. Нет у населения элементарных представлений об управлении бытовыми отходами. И эти представления надо сформировать у каждого, заставить многие правила запомнить и соблюдать. Иначе чис­то не будет. Ведь чисто бывает только там, где не сорят.

Кстати, были с семьей в Малайзии. В Куала-Лумпуре остановились в отеле, там менеджеры объясняют туристам, как себя в городе вести, чтобы не оказаться в поле зрения полиции.

– Курить на улице можно, – говорит, например, менеджер. – Но стоя вплотную к урне в специально отведенном месте. Закурить можно и прямо на ходу, но пепел вы должны будете стряхивать в одноразовый стаканчик или… ладонь. Ибо пепел это уже сор, и за него полагаются штрафы. К вам подойдет первый же полицейский, которому вы попадетесь на глаза, и вы будете наказаны.

И это за пепел, сброшенный на тротуар! Есть чему поучиться…