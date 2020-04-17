В Кызылорде коллектив детского сада организовал вечеринку во время ЧП
В Кызылорде во время ЧП коллектив детского сада организовал вечеринку в честь дня рождения одного из сотрудников, сообщает Polisia.kz.
"Несмотря на ограничительные меры, проводимые в целях обеспечения надлежащего общественного порядка и безопасности граждан, имеют место факты нарушения режима чрезвычайного положения. Так, 14 апреля в селе Акжарма Сырдарьинского района заведующая детским садом устроила субботник, после которого коллектив организации решил отметить день рождения одного из сотрудников. В здании детского сада они накрыли дастархан и организовали "посиделки", - рассказали в ДП.
В отношении 15 сотрудников детского сада согласно части 6 статьи 476 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (Нарушение режима чрезвычайного положения – карантина и проведения других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий) составлены административные протокола.
Материалы направлены в суд для принятия окончательного решения.