В Кызылорде мужчина погиб, спрыгнув с моста
Происшествия
Мужчина покончил жизнь самоубийством.
Трагедия произошла 17 декабря около 00:00 часов в Кызылорде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщение на канал 102 поступило от очевидца.
На его глазах мужчина пытался совершить суицид, спрыгнув с моста, расположенного на левобережье Кызылорды.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая обнаружила тело на месте происшествия.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 части 3 УК РК (Доведение до самоубийства). Назначены соответствующие экспертизы. Выясняются обстоятельства произошедшего.