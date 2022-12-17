В Кызылорде мужчина погиб, спрыгнув с моста

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Трагедия произошла 17 декабря около 00:00 часов в Кызылорде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщение на канал 102 поступило от очевидца.

На его глазах мужчина пытался совершить суицид, спрыгнув с моста, расположенного на левобережье Кызылорды.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая обнаружила тело на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 части 3 УК РК (Доведение до самоубийства). Назначены соответствующие экспертизы. Выясняются обстоятельства произошедшего.