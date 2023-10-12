В Кызылорде проходит мероприятие в честь 100-летия Исатая Абдыкаримова

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Сегодня в Кызылорде проходят мероприятия, посвященные 100-летию государственного и общественного деятеля, Героя Социалистического Труда Исатая Абдыкаримова. Памятные мероприятия начались с конференции в областном акимате «Исатай Абдыкаримов: Гражданин. Личность. Деятель».

Почетными гостями конференции, посвященной памяти национального деятеля, стали академик Национальной академии наук РК Мурат Журинов, академик Инженерной академии РК Турлыбек Искаков, боксер, заслуженный мастер спорта СССР Серик Конакбаев, генерал-лейтенант Комитета национальной безопасности РК Олег Бижанов, внесший вклад в развитие финансового института страны деятель Ерлан Татишев, государственные и общественные деятели, представители интеллигенции, потомки и современники Исатая Абдыкаримовича.

Аким области Нурлыбек Налибаев отметил, что в праздновании 85-летия региона основной приоритет отдан научно-познавательным и культурно-массовым мероприятиям. В том числе, особое место отводится воспитательным мероприятиям, посвященным гражданам, внесшим вклад в развитии области.

«Исатай ага, возглавляя Кызылординскую область, заслужил особую любовь общественности. Кызылординская область по Советскому Союзу произвела 25 процентов всего объема риса и стала рисовой житницей. В годы правления Исатая Абдыкаримовича руководители хозяйств, рисоводы, скотоводы, механизаторы, в общей сложности 6 человек, получили звание Героя Социалистического Труда. Он также был председателем Президиума Верховного Совета Казахской ССР. На какой бы должности он ни был, Исатай Абдыкаримович всегда оставался достойной подражания личностью.
Тенденции динамичного развития области продолжаются и сегодня. Вчера глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев посетил с рабочим визитом и ознакомился с социально-экономическим развитием региона. Пользуясь конференцией, в которой приняла участие интеллигенция, хочу донести до вас искреннее отношение нашего президента к народу региона, высокую оценку нашей совместной работы. Я считаю, что эта цена – результат единства и сплоченности страны и преемственности дороги, которую построили наши братья», – сказал глава региона.

На заседании были зачитаны специальные поздравительные письма председателя Сената РК Маулена Ашимбаева и председателя Мажилиса РК Ерлана Кошанова, государственного и политического деятеля Республики Узбекистан Мурата Камалова.

С докладами на конференции выступили академики Мурат Журинов, Турлыбек Искаков, председатель областного маслихата Наурызбай Байкадамов, проректор Кызылординского университета имени Коркыт Ата Жандос Базартай, общественный деятель Ибрагим Абибуллаев.

В завершение мероприятия была организована презентация новой книги – сборника рукописей Исатая Абдыкаримова.

Отметим, что в рамках празднования столетнего юбилея деятеля состоялась церемония возложения цветов к памятнику в Кызылординском аграрно-техническом высшем колледже имени И. Абдыкаримова. Далее будет организован ас в память об Абдыкаримове.

#ИсатайАбдыкаримов #Кызыорда

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