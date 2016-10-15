Общество
В Кызылорде прошла сельхозярмарка Актюбинской области
Жания Уранкаева
Актюбинская делегация организовала в Кызылорде ярмарку сельхозпродукции и театральные представления, передает Kazpravda.kz.

Ярмарка сельхозпродукции товаропроизводителей соседнего региона была развернута на площади "Тағзым". 

"Аграрии Актюбинской области привезли на продажу картофель, просо, другие виды овощей и фруктов, мясомолочную продукцию. Кроме этого, ярмарка сопровождалась развлекательной программой: от спортивных состязаний до выступлений творческих коллективов", – отметили организаторы мероприятия. 

5801f41d697d61476523037.JPG

Также в рамках визита стороны обменялись опытом в различных сферах социально-экономического развития.

"Программа пребывания делегации из Актюбинской области в Приаралье продолжилась осмотром промышленных объектов и театральными показами. Делегаты посетили строительную площадку завода по производству листового стекла ТОО "Orda Glass" (срок ввода в эксплуатацию – 2017 год) и агроиндустриальный комплекс ТОО "Жан-Арай", – добавили в пресс-службе. 

5801f460534b11476523104.JPG

Добавим, что в этот же день были организованы постановки студенческого театра Актюбинского регионального государственного университета им. Жубанова и молодежного театра Актюбинского университета им. Баишева, также состоялся показ спектакля Актюбинского областного драмтеатра им. Ахтанова.


5801f4de31a221476523230.JPG

Популярное

Все
О мерах по повышению безопасности полетов в Казахстане рассказали сотрудники КГА руководству ИКАО
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Диверсификацию торговых путей в периметре ЕАЭС обсудили на Совете ЕЭК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 сентября
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Трое россиян пытались незаконно пересечь границу Казахстана
"Карту казаха" планирует выдавать Казахстан
Предсмертную записку оставил сбросившийся с высоты подросток в Таразе
Насколько выросло число прибывающих в Казахстан россиян
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Более 8,6 тысячи россиян прибыли в ЗКО с 20 сентября
Условия выдачи прибывших в Казахстан россиян озвучили в МВД
Пожар на горе Кокшетау тушат 230 человек и вертолет "Казавиаспас" – видео
Новые подходы к стабилизации цен на продукты обсудили в правительстве
Пенсионная перезагрузка
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
40 млн тенге вымогали у астанчанки, шантажируя сливом интимного видео
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 сентября
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Указ Президента Республики Казахстан
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Объявлены новшества ЕНТ-2023
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало

Читайте также

Общество
АФМ завершило расследование дела в отношении Кайрата Боранб…
Общество
Взяла кредиты в пяти банках и перевела мошенникам жительниц…
Общество
О ситуации в городе из-за притока россиян рассказали в масл…
Общество
Певца Торегали Тореали взяли под стражу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]