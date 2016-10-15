В Кызылорде прошла сельхозярмарка Актюбинской области
Жания Уранкаева
Актюбинская делегация организовала в Кызылорде ярмарку сельхозпродукции и театральные представления, передает Kazpravda.kz.
Ярмарка сельхозпродукции товаропроизводителей соседнего региона была развернута на площади "Тағзым".
"Аграрии Актюбинской области привезли на продажу картофель, просо, другие виды овощей и фруктов, мясомолочную продукцию. Кроме этого, ярмарка сопровождалась развлекательной программой: от спортивных состязаний до выступлений творческих коллективов", – отметили организаторы мероприятия.
Также в рамках визита стороны обменялись опытом в различных сферах социально-экономического развития.
"Программа пребывания делегации из Актюбинской области в Приаралье продолжилась осмотром промышленных объектов и театральными показами. Делегаты посетили строительную площадку завода по производству листового стекла ТОО "Orda Glass" (срок ввода в эксплуатацию – 2017 год) и агроиндустриальный комплекс ТОО "Жан-Арай", – добавили в пресс-службе.
Добавим, что в этот же день были организованы постановки студенческого театра Актюбинского регионального государственного университета им. Жубанова и молодежного театра Актюбинского университета им. Баишева, также состоялся показ спектакля Актюбинского областного драмтеатра им. Ахтанова.