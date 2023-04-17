В Кызылорде решили проблему по срокам пребывания детей в частных детских садах

Юристы палаты предпринимателей вынесли вопрос на личный прием руководителя областного департамента Агентства по противодействию коррупции РК.

– Дополнительно вопрос был направлен в городской отдел образования и управление образования региона, а также в Министерство просвещения с просьбой дать разъяснения, ведь в нормативных правовых актах каких-либо ограничений нет, – сообщил заместитель директора Палаты предпринимателей по правовым вопросам Салават Кулмахан.

Представители областного управления образования встретились с владельцами детских садов и предложили им подать документы на комиссию по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и образование. В числе докумен­тов – устав учреждения с указанием режима дня, укомплектованности сотрудников согласно типовому штатному расписанию, а также документы, подтверждающие соблюдение требований обеспечения меню и трехразового горячего питания, соответствующего санитарным требованиям.

В марте было проведено заседание этой комиссии и рассмот­рены документы 99 детских садов, подавших заявление на соответствие требованиям. В результате члены комиссии вынесли постановление о размещении госзаказа в 99 детских садах с пребыванием в них детей 10,5 часа.

– Мы благодарим палату предпринимателей и областной департамент Агентства по противодействию коррупции за своевременную реакцию и оказанную помощь, – говорит Наталья Мишукова. – Вопрос решился, все теперь соответствует реалиям.