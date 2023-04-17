В Кызылорде решили проблему по срокам пребывания детей в частных детских садах
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Марьяна Касимова
В феврале текущего года в палату предпринимателей Кызылординской области поступило обращение от директора регионального филиала Казахстанской ассоциации непрерывного образования Натальи Мишуковой. В нем сообщалось, что в городе Кызылорде функционируют 207 детских садов. В уставах большинства из них указана пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей 10,5 часа. Несмотря на это, кызылординский городской отдел образования заключил договоры с частными детскими садами, работающими в рамках государственного заказа, по пятидневной рабочей неделе с пребыванием детей 9 часов. Автор письма просила оказать помощь в решении данного вопроса.