Общество
В Кызылорде задержали подозреваемую в серии квартирных краж
Екатерина Елисеева
В Кызылорде задержана 24-летняя жительница Байконура, которая занималась квартирными кражами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Кызылординской области.

"Сотрудниками управления полиции Кызылорды при проведении комплексных оперативно-розыскных мероприятий была задержана 24–летняя жительница города Байконур, которая занималась квартирными кражами на территории Кызылорды, – проинформировало ведомство.

По данным пресс-службы, в период с января по апрель текущего года в дежурную часть управления полиции с заявлениями о краже обратились несколько потерпевших. 

"Обычно кражи совершались днем, путем подбора ключа. Выбирались именно те квартиры, в дверях которых установлены наиболее уязвимые в плане безопасности замки. Проверяя наличие хозяев в квартире, подозреваемая звонила в дверь и, убедившись в их отсутствии, проникала в квартиры и дома. В ходе следствия установлено, что целью хищения задержанной были ювелирные изделия, деньги и другие ценные вещи. В апреле подозреваемая вошла во вкус легких денег и стала систематически обворовывать квартиры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что свою причастность к кражам подозреваемая не отрицает. В ходе осмотра ее гостиничного номера были изъяты украденные золотые и серебряные ювелирные украшения, а также деньги.

В отношении задержанной полицейскими по 28 эпизодам фактов краж проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 (кража) УК РК.

В полицейском управлении напомнили, что согласно внесенным изменениям от 3.02.2019 г. в уголовное законодательство, кража, совершенная неоднократно, относится к категории тяжких преступлений, и теперь дело не может быть прекращено за примирением сторон, и наказывается лишением свободы до 7 лет. В этой связи, подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и принимать необходимые меры для сохранности личного имущества.

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