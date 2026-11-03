В Кызылорде завершился XXXI республиканский фестиваль драматических театров

Культура
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В этом году слет творческих коллективов посвятили 100-летию со дня рождения выдающегося искусствоведа Багыбека Кундакбаева.

фото организаторов

Фестиваль направлен на поддерж­ку и развитие отечественного театрального искусства, обмен профессио­нальным опытом и укрепление творческих связей между коллективами. 

По итогам фестиваля награда за «Лучшее музыкальное решение» вручена Батырхану Сабыру из Акмолинского областного русского драматического театра за работу в спектакле «Қараш асуындағы баллада» по мотивам повести М. Ауэзова. Победу в номинации «Лучшая хореографическая работа» одержала Анна Цой (спектакль «Қаралы сұлу», Атырауский молодежный театр). 
За «Лучшую мужскую роль второго плана» отмечен Маулен Сулеймен (Нурбол в спектакле «Қарағай», Казахский музыкально-драматический театр им. Абая, Семей). Приза «За лучшую эпизодическую женскую роль» удостоена Замзагуль Бегайдарова (спектакль «Міржақып», Костанайский областной казахский драматический театр им. И. Омарова). Специальная премия имени Багыбека Кундакбаева вручена Медету Батыржану (Бала Сейит в спектакле «Жәмила», Талдыкорганский академический театр драмы им. Б. Римовой). 

Премия за «Лучшую мужскую роль» присуждена Нуржану Бейсбекову (Макбет, в одноименной постановке Казахского музыкально-драматического театра им. С. Кожамкулова, Жезказган). За «Лучшую женскую роль» отмечена Алтынай Ногербек (спектакль «Пейіш», Туркестанский музыкально-драматический театр). 

Постановка трагедии «Қарагөз» М. Ауэ­зова театра «Жастар» (Астана) победила в номинации «Лучшая сценография». Спектакль «Дело № 20/25» по пьесе А. В. Сухово-Кобылина в постановке Барзу Абдураззакова стал победителем в номинации «Лучший актерский ансамбль» (Атыраус­кий областной академический казахский драматический театр им. Махамбета).

В главной номинации фестиваля – «Лучший спектакль» – победила постановка «Преступление и наказание» Государственного русского драматического театра им. Ф. Достоевского из Семея (режиссер Рача Махатаев). 

Напомним, Багыбек Кундакбаев родился 10 октября 1926 года в поселке Сулутобе Сырдарьинского района Кызылординской области. Окончил Ташкентский государст­венный театрально-художест­венный институт им. Н. Островского (1955) и аспирантуру Московского государственного института театрального искусства (1963). Трудовую деятельность начал в 1955 году в Казахском государственном академичес­ком театре для детей и юношества им. Г. Мусрепова. В разные годы работал в Институте литературы и искусства им. М. О. Ауэзова, Казахской государственной консерватории им. Курмангазы и Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова.

Багыбек Кундакбаев – автор более 300 научных трудов и около 700 различных статей. Его труды до сих пор остаются главным ориентиром для ученых, что доказала недавняя международная конференция в Алматы, объединившая ведущих экспертов из Казахстана, Узбекистана, Азербайд­жана и Кыргызстана. 

#театр #фестиваль

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