В Кызылординской области нынешняя зима указала исполнительной власти на ее главный фронт работ: обеспечение устойчивого электроснабжения

Общество
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Наталья Денисова

В непогоду областной центр и некоторые населенные пункты остаются без света – и в ветер, и в дождь, и в снег на изношенных линиях электропередачи и подстанциях одна за другой возникают аварийные ситуа­ции. А впереди, по прогнозам синоптиков, регион ждет еще немало «сюрпризов» от природы.

Что делать? На этот вопрос чиновники пытались найти ответ на экстренном совещании в областном акимате. Ведь социальные сети буквально пестрят насмешливыми комментариями пользователей про свет, которого нет.

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, под председательством которого и прошло совещание, устроил форменный разнос кураторам энергетической сферы региона за все форс-мажорные отключения в Кызылорде и селах области в новогодние праздники, в дождливую первую неделю января, и предупредил на будущее: поблажки тем его подчиненным, у кого нет результатов работы, не будет.

Как сообщили в акимате по этому поводу, из-за неблагоприятных погодных условий в регионе возникли проблемы с электричеством, в некоторых районах Кызылорды и ряде сельских населенных пунктов временно прекращалась подача электроэнергии, а из-за проливных дождей дворы жилых домов оказались затоплены водой. Да, ремонтные бригады электриков реагируют на происшествия, возобновляя подачу электро­энергии, спецтехника откачала воду с затопленных дворов. Но почему каждый раз, как непогода, так блэкауты повторяются вновь и вновь?

По этому поводу были заслушаны объяснения заместителя акима области Мархабата Жайымбетова, акима Кызылорды Асылбека Шаменова и руководителя областного управления энергетики Руслана Нурмаганбетова.

Заместитель акима облас­ти Мархабат Жайымбетов, например, сообщил, что все происходит из-за высокой изношенности (до 70–85 процентов) большей части электри­ческих сетей региона. Руслан Нурмаганбетов отметил необходимость финансирования работ по модернизации транс­форматорных подстанций.

Но Нурлыбек Налибаев напомнил:

– В свое время на капитальный ремонт больших трансформаторов в городе из республиканского и областного бюджетов было выделено 4 миллиарда тенге, но из-за неосвоения эти средства возвращены в казну. В 2021 году данные работы были проведены, но неправильно, и сейчас мы видим последствия этого. Тем не менее, учитывая остроту проблемы, на срочные ремонтные работы мы выделили 500 миллионов тенге. Результата опять же нет! Необходимо проанализировать состояние каждой подстанции и привес­ти их в порядок силами специалистов. При необходимости можно координировать работу, привлекая спонсоров.

Заместителю акима области глава региона указал отдельно:

– Мархабат Жайымбетович, Вы постоянно ссылаетесь на высокий уровень амортизации электросетей. И мы здесь все знаем, что для снижения степени изношенности линий электропередачи необходимо 153 миллиарда тенге. В ходе прошлогодней рабочей поездки главы Правительства в регион мы подняли этот вопрос и запросили средства. Но эту проблему невозможно решить за один день! А мы должны быть готовы к любой ситуации, используя имеющиеся у нас ресурсы!

Нурлыбек Налибаев отметил, что работа отдельных руководителей неудовлетворительна, вынес устное предупреждение своему заместителю Мархабату Жайымбетову и акиму Кызылорды Асылбеку Шаменову, объявил строгие выговоры руководителю областного управления энергетики и ЖКХ, а также директору Кызылординской распределительной электросетевой компании, заместителю акима города и ответственному руководителю городского отдела ЖКХ.

Глава региона поручил создать специальную комиссию под председательством первого заместителя акима области Серика Кожаниязова, которая в срочном порядке изучит причины сложной ситуации, сложившейся в местной энергетике, и даст рекомендации по их устранению.

Члены комиссии уже на следующий день осмотрели ряд объектов электроснабжения Кызылорды, проверили их работу и выявили неисправности.

К примеру, они посетили ЦРП-3 по улице Токтыбаева, ТП-235 на пересечении улиц Рыскулова и Идрисова, осмотрели воздушные линии № 33-34 по улице Алисова и подстанцию ЗМ3 35⁄10 кВ в мик­рорайоне «Мерей». Сейчас рабочая группа комиссии ведет работу по составлению перечня объектов энергетики, требующих незамедлительного ремонта. Специалис­тами АО «КРЭК» готовятся акты обследования.

По результатам проверки будет проработан и рассмотрен на предстоящем заседании бюджетной комиссии вопрос выделения средств, необходимых на ремонт­ные работы.

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