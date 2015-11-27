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​В лабиринте мегаполисов
Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

Урбанизация – главная тема творчества художницы. Она много путешествует. А свои эмоции, которые вызывают у нее разные страны и большие города, Вероника запечатлевает на холсте. Чувства эти зачастую не радужные. В мегаполисах человек окружен небоскребами – эдакими стеклянными громадинами, среди которых он чувствует себя неуютно, задавлено. Безликие серые много­этажки, огромный и бесконечный поток машин, стремительный темп жизни, плохая экология… Все это также действует на человека угнетающе, наполняет его жизнь стрессами и негативом.

– В больших городах не хватает красок, ощущения свободы и индивидуальности, – убеждена Вероника.

Как человек творческий и позитивный, впечатления она отражает в ярких красках. Хотя есть работы и исключительно в серых тонах. Еще ее картины отличаются минимализмом и абстракцией и зачастую похожи на лабиринты, штрих-коды и геометрические фигуры.

– Вот картина «Лабиринт». В мик­рорайоне Минска я заблудилась среди одинаковых домов, – поясняет она. – И у меня возникло ощущение, что я попала в лабиринт.

В Алматы Вероника не ощущает себя как в типичном мегаполисе. Хотя здесь тоже полным-полно высотных зданий, серийных панельных домов, а дороги забиты машинами. Но этот мегаполис для нее по-своему особенный и притягательный. Он уютный, зеленый и довольно спокойный. В этом городе есть много интересных сооружений, исторических зданий, парков и скверов. Художнице-путешественнице нравится и то, что в Алматы есть велодорожки. Ведь передвигаться в большом городе на велосипеде – это очень удобно и полезно для здоровья. В Минске, например, где идет активное развитие инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов, на двухколесном транспорте Вероника каждый день проезжала 15 км.

На алматинской выставке представлены работы трех циклов: «В Городе», «Вдохновение Архитектурой» и «Онлайн». Это впечатления автора от Америки, Лондона, Берлина, Парижа, Токио и Минска. Конечно, ее впечатляют местная архитектура и достопримечательности.

– Колизей в Риме, Национальная библиотека в Минске и многие другие здания мне очень понравились, и я отобразила это на своих холстах, – говорит Вероника.

Цикл «Онлайн» отображает возрастающую зависимость человека от Интернета и смартфонов.

– Посмотрите вот на эту картину «Кто паук?», – предлагает она. — Это – социальная сеть, интернет-паутина. Паук – это Гугл. Мухи – это те, кто ползает за гугловскими приложения­ми. Мы попадаем в сети этого «пау­ка», а он плетет паутину из наших личных данных.

В «Онлайне» есть картина «Найдите 136 различий между Казахстаном и Чешской Республикой». На ней изображены штрих-коды, которые можно разгадать только с помощью смартфонов, завладевших умами людей.

Вероника Кубикова родилась в 1977 году в Чехии. Училась на экономическом факультете в Праге и Лионе. Работала банкиром в Париже, Праге и Минске. Посещала художественную студию Андреи Фрес­теровой в Праге. Ее ранние работы – это рисунки тушью, углем и пастелью; натюрморты, фигуры и портреты людей. Последние 8 лет она работает акрилом, вдохновение черпает в работах чешских художников: Эмилии Филли и Францишка Купки, Яна Калаба, а также на выставках современного искусства. Напоследок она признается, что продолжает искать свой стиль и много экспериментирует...

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