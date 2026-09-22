В лазурных объятиях озера Тяньчи: чем удивляют природные достопримечательности Синьцзяна

Китай,Туризм,Природа
Марина Демченко
специальный корреспондент

Путешествие в Синьцзян нельзя считать полным без визита к легендарному озеру Тяньчи. Мне это место запомнилось тем, как здесь умеют хранить первозданную чистоту природы и дух древних преданий даже в условиях развитого современного туризма, передает корреспондент Kazpravda.kz 

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…После жаркого Урумчи автобус с группой журналистов плавно поднимается все выше по извилистой дороге к отрогам восточного Тянь-Шаня. Наш путь лежит к легендарному озеру Тяньчи — объекту Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и биосферному заповеднику класса 5А.

Поездка к озеру занимает минут 45, а у подножия нас встречает город Фукан, который называют «гостиной Синьцзяна». Название ему в 1776 году дал император Цяньлун, пожелавший, чтобы этот край был местом, где ресурсы обильны, а народ живет в мире и благополучии. Во времена династий Хань и Тан здесь находилась важная станция на северном маршруте Шелкового пути.

Сегодня Фукан — развитый узел, перекресток скоростной трассы G7, федеральной дороги G216 и железной дороги Урумчи — Чжундун, служащий ключевыми воротами Синьцзяна в Центральную Азию. Регион богат нефтью, газом и углем, однако его главная жемчужина — уникальная природа и развитая туристическая инфраструктура.

За окнами проплывает деревня Шаньпо поселка Чэнгуань — уютный уголок сельского туризма с десятками гостевых домов и традиционных ресторанов. По древней легенде, именно здесь останавливался царь Му-ван из династии Чжоу, когда на восьми скакунах спешил на встречу к богине Сиванму.

Чуть дальше расположился термальный курорт «Уцзян Тяньшань» с минеральными источниками. Неподалеку открывается вид на международный горнолыжный курорт Тяньчи, куда любят приезжать любители и профессионалы горных лыж и сноуборда.

Заповедник вокруг Тяньчи — это настоящий геологический музей под открытым небом. На протяжении всего 20 километров от входа в горы до Каменных ворот слои пород сменяют друг друга, отражая почти 350 миллионов лет истории Земли. На отрезке в 80 километров по прямой здесь сменяются семь типов ландшафта: от знойной пустыни Гоби и густых лесов до альпийских лугов и вечных ледников.

Автобус въезжает в зону температурной инверсии — вязовую рощу Тяньпэн в долине реки Саньгун. Вековые вязы смыкают кроны, практически закрывая солнце. Местное предание гласит, что когда-то Небесный император повелел засадить эти горы деревьями, Горный дух, несший мешок с семенами, испугался трехногой птицы — посланницы богини Сиванму — и споткнулся, рассыпав семена. Так в ущелье вырос непроходимый вязовый лес.

Дорогу к самому озеру преграждает знаменитый каньон Шимэнь — «Небо в полоску у Каменных ворот». Это стометровое ущелье шириной всего в десять метров, промытое древним ледником. Согласно мифу, когда царь Му-ван не смог пройти к богине через неприступные скалы, Сиванму вынула из волос шпильку-меч и одним ударом рассекла гору, создав естественный проход. На нависающем камне до сих пор видна надпись «Шимэнь» и слова благословения на прощание.

Дальше путь идет по закрученному серпантину, известному как «тридцать три поворота». Воздух вокруг наполняется ароматом хвои. По сторонам дороги поднимаются гигантские ели Шренка — реликты, живущие на Тянь-Шане уже более 40 миллионов лет. Отдельные деревья достигают сорока метров в высоту и возраста свыше 600 лет.

Чтобы охватить взглядом весь горный массив, мы поднимаемся на гору Маяшань по канатной дороге. Подъем ведет к высоте 3056 метров. С каждым метром высоты все шире раскрывается панорама заснеженных пиков и глубоких ущелий.

Маяшань — самая высокая из десятка вершин, окружающих Тяньчи. В переводе с казахского ее название означает «гора, где растет овечья овсяница». Сложенная из вулканических пород, она издали напоминает гигантские лошадиные зубы, выточенные древними ледниками, а скала на самой вершине похожа на египетского сфинкса. Местные казахи рассказывают легенду, что эта вершина — застывший в камне древний пастух, а каменные глыбы вокруг — его превратившееся в скалы стадо овец.

Со смотровой площадки открывается захватывающий вид: заснеженные пики, прикрытые легким туманом; горы, поросшие вековыми елями; и само озеро Тяньчи лежит внизу, словно тыква-горлянка, вырезанная из зеленого нефрита.

Водоем, расположенный на высоте 1910 метров над уровнем моря, имеет ледниково-моренное происхождение. Его глубина достигает 105 метров, а естественная плотина из конечной морены поднимается почти на 300 метров.

Вода в Тяньчи меняет цвет от глубокого сапфирового до яркого бирюзового в зависимости от солнца и облаков.

На прогулочном катере мы выходим на середину озера и плывем словно по гигантскому зеркалу, в котором отражаются синее небо, еловые леса и слепящий белизной снега пятитысячник Богдо-Ула.

Завершением этой горной прогулки становится визит в этнодеревню Куокхура у подножия гор. В традиционной казахской юрте нас принимают с искренним гостеприимством: под звуки домбры подают горячие баурсаки, пиалу ароматного чая с молоком и свежий кумыс.

Поездка на Небесное озеро оставляет чувство редкой гармонии. Здесь, где древние мифы сплетаются с величественной природой, становится понятно, почему небесные боги считали Тяньчи своей священной купальней.

#Китай #природа #пресс-тур #Синьцзян #озеро Тяньчи

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