В Либерии из больницы сбежали 17 пациентов с лихорадкой Эбола

В результате, все инфицированные опасным вирусом оказались на свободе, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 17 августа, в районе Вест Поинт в окрестностях столицы. "Они сломали дверь и ограбили помещение. Все пациенты сбежали", – сообщила одна из очевидцев. По данным местных властей, напавшие также похитили матрасы и постельные принадлежности, на которых, вероятно, присутствует вирус. Они опасаются, что это может способствовать распространению заболевания в городе.

"Всего в центре находились 29 пациентов с лихорадкой Эбола. Из них 17 сбежали во время нападения, 9 скончались 4 дня назад, а еще троих забрали родственники", – уточнил глава Ассоциации медработников Либерии Джордж Уильямс.

По данным BBC News, часть напавших на медицинское учреждение была недовольна тем, что в него привозят больных из других районов столицы, другие считают лихорадку Эбола выдумкой и требуют закрытия клиники.

Вспышка лихорадки началась в феврале этого года в Гвинее, позже вирус распространился на соседние Сьерра-Леоне, Либерию и Нигерию. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, вирус уже унес жизни 1145-ти человек, а всего зарегистрированы 2127 случаев заболевания.