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В лидерах – «Актобе»
Аскар Бейсенбаев

После небольшого перерыва, связанного с розыгрышем Кубка Казахстана, возобновились игры регулярного первенства страны.

Состоялись матчи перенесенного 13-го тура чемпионата республики среди команд Премьер-лиги.

Лидером национального первенства продолжает оставаться «Актобе», который на своем поле одержал довольно уверенную победу над шымкентским «Ордабасы». Счет в матче уже на первой минуте открыли хозяева, у которых точным ударом отличился бразильский футболист, нападающий украинского клуба «Львов», выступающий на правах аренды за актюбинцев Дос Сантос Роджерио Алвеш. На 11-й минуте полузащитник южан Эльхан Астанов сравнял счет, но на большее в этот день его команды не хватило. На 27-й минуте Алвеш оформил дубль, а точку в поединке на 94-й поставил французский полузащитник «Актобе» Уго Видемон.

Одержал домашнюю победу и идущий на втором месте в турнирной таблице столичный клуб «Астана», который с минимальным счетом 1:0 обыграл гос­тивший у него петропавловский «Кызыл-Жар» благодаря голу португальца Педро Эуженио на 10-й минуте встречи.

Сразу три команды набрали по 26 очков и делят между собой третье место. Помимо вышеназванного «Ордабасы», это действующий чемпион страны костанайский «Тобол» и алматинский «Кайрат». Тоболовцы дома сыграли вничью с «Таразом», а вот кайратовцы смогли обыграть в гостях «Аксу» из Павлодарской области со счетом 2:1.

В остальных матчах 13-го тура были зафиксированы следующие результаты: «Мактаарал» из Туркестанской области добился победы над земляками из «Турана» со счетом 2:0, карагандинский «Шахтер» дома разошелся с миром с «Атырау» – 0:0 (кстати, в понедельник у атырауцев появился новый главный тренер, им стал белорусский специалист Виталий Жуковский), а в Уральске «Акжайык» обыграл гостивший у него актауский «Каспий» с «сухим» счетом 2:0.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

КОМАНДА М П Н П М О

1 «Актобе» 16 0 2 4 25-18 32

2 «Астана» 16 9 3 4 34-16 30

3 «Ордабасы» 16 8 2 6 26-18 26

4 «Тобол» 16 7 5 4 27-21 26

5 «Кайрат» 16 7 5 4 17-18 26

6 «Тараз» 16 6 6 4 20-15 24

7 «Атырау» 16 5 7 4 17-15 22

8 «Каспий» 16 7 1 8 16-21 22

9 «Шахтер» 16 6 3 7 24-22 21

10 «Аксу» 16 5 2 9 15-25 17

11 «Туран» 15 3 7 5 11-16 16

12 «Кызыл-Жар» 16 3 6 7 15-21 15

13 «Акжайык» 15 4 3 8 7-14 15

14 «Мактаарал» 16 3 4 9 13-27 13

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