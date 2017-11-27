​В лидирующей группе мирового спорта

Олимпийский почерк

Если кто-то думает, что для участия в главных соревнованиях современности – зимних и летних Олимпийских играх – спортсменам достаточно только выполнить квалификационные требования, он не в полной мере знает всю процедуру легализации той или иной команды на этих спортивных праздниках. Сначала надо получить приглашение от Международного олимпийского комитета.

Впервые такое приглашение Национальный олимпийский комитет Казахстана получил из швейцарской Лозанны, где расположена штаб-квартира МОК, весной 1993 года. А в письме были волшебные долгожданные слова: «Международный олимпийский комитет имеет честь пригласить вас принять участие в XVII зимних Олимпийских играх, которые состоятся в Лиллехаммере...».

Именно в Норвегии в 1994 году и состоялся дебют олимпийской сборной Республики Казахстан. Весьма успешный дебют, ведь в Лиллехаммере земляки выиграли три медали («золото» и два «сереб­ра»), а в неофициальном командном зачете заняли почетное 12-е место. Все награды своей стране принес к тому времени уже не первый год знаменитый лыжник Владимир Смирнов, а его золотая медаль и по сей день остается единственной для нашей страны на зимних Олимпиадах.

Так началась не только олимпийская история Казахстана, но и, по сути дела, история большого спорта в сувереном Казахстане. А могла, кошмар подумать, тогда и не начаться, ведь, во-первых, наши представители зимних видов спорта, как, впрочем, и летних, после развала Советского Союза лишились возможности тренироваться на привычных олимпийских базах в Сибири, Беларуси, Грузии, Армении и на Украине, во-вторых, потеряли шансы до прояснения своего непонятного статуса участвовать во многих соревнованиях, в-третьих, централизованно получать спортивную форму, инвентарь, оборудование, медицинскую и психологическую помощь. И наконец, нашей, по сути, небольшой спортивной делегации не на чем было лететь в Лиллехаммер.

И никакого в 1994 году дебюта у нас бы не было, и не было бы той единственной и неповторимой золотой медали Владимира Смирнова, не выдели Правительство по распоряжению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева самолет с чартерным рейсом Казахстан – Норвегия. Лишить своих атлетов великого праздника было бы непростительно, даже испытывая колоссальные трудности с деньгами и самолетами.

После своей первой серебряной медали Владимир получил телеграмму от Президента Казахстана. Об этом он рассказал в интервью норвежскому телевидению. Сказал, что впервые удостаивается внимания такого уважаемого человека, как Нурсултан Абишевич, был очень счастлив и в ответ на пожелание Президента выиграть золотую медаль обещал очень и очень постараться. И слово свое сдержал, завоевав главную награду на дистанции 50 км.

А чуть позже, сразу после Олимпиады, наша молодая страна пошла на еще один шаг в направлении дальнейшего развития большого спорта. Не хотелось бы еще раз перечислять все сложности первых лет независимости, но, несмотря на все барьеры, 2 марта того же года вышло распоряжение Премьер-министра Республики Казахстан, в котором первым же пунктом значилось такое положение: «Считать целесообразным дальнейшее содержание национальных штатных команд по видам спорта с общей численностью 1 000 человек...».

Это было начало. Впрочем, уже тогда нам было кого содержать, потому что в предыдущие годы в республике были воспитаны не только лыжник Владимир Смирнов и конькобежка Людмила Прокашева, но целая армия выдающихся атлетов, выступавших в летних олимпийских видах спорта: штангист Анатолий Храпатый, боксер Василий Жиров, стрелок Владимир Вохмянин, борец-вольник Маулен Мамыров… Они-то со своими товарищами по сборной РК и принесли своей стране очень высокое 24-е место на летней Олимпиаде-1996 в Атланте – первой большой Олимпиаде для нашей команды.

…Давно уже в олимпийских сборных Казахстана выступают атлеты, получившие спортивное образование в новой стране. Многие их них и родились в суверенной державе. И все так же сильны мускулы наших борцов, штангистов, боксеров, высоки достижения на Олимпийских играх. В Рио-де-Жанейро в 2016-м земляки выиграли 17 медалей, в том числе 3 золотые. И место в мире у нас все такое же достойное – 22-е.

Зазвучал гимн РК

Наверное, когда-нибудь найдется у нас летописец, который создаст спортивную панораму, к примеру, за 50 лет самостоятельного развития Казахстана. Олимпийскую статистику, результаты выступлений земляков на чемпионатах мира и Азии он возьмет в Интернете или в более совершенных к тому времени глобальных сетях. А вот с деталями, эмоциями, эффектом присутствия исследователю будет сложнее, по сетям они не передаются.

Возможно, поставит потомка в тупик вопрос о том, в честь какой спортивной победы и когда впервые на международной арене прозвучал Государственный гимн Республики Казахстан. А мы ответим, чтобы следопыты не мучились. Случилось это 23 сентября 1992 года в Австрии, на озере Майшаферзее, где проводился чемпионат мира по подводному ориентированию. Никому не известная 17-летняя Екатерина Полевая из Алматы, воспитанница тренера Валерия Васильева, сенсационно выиграла золотую медаль в упражнении «Ориентиры», обновив при этом мировой рекорд. И тогда над водной гладью за многие километры разлетелись ноты величественного гимна нашей страны, мелодии, которую ни в Европе, ни в какой другой части света еще никто и не слышал.

А чтобы организаторы, болельщики и соперники не забывали этот гимн и постепенно привыкали к нему, Екатерина Полевая повторила свой успех и на следующий день, выиграв «золото» в упражнении «Звезда». И вновь с мировым рекордом!

С накопленным опытом

О том, какая следующая мечта появилась у болельщиков Казахстана после выхода национальной сборной страны на олимпийскую арену, догадаться не сложно. Нам захотелось самим принимать Олимпийские игры. Для организации летней Олимпиады мощностей, конечно, пока не хватает, но о зимней в Казахстане начали поговаривать еще в советские времена. Даже пытались как-то повлиять на решение советских спортивных властей, предлагая Алма-Ату с великолепными спортивными жемчужинами – катком «Медео» и горнолыжной базой «Чимбулак» – в качестве места проведения Белой Олимпиады. До сих пор понять невозможно, по каким таким принципам столица Казахстана, имевшая перед всеми кандидатами-соперниками очевидные преимущества, в конкурсе городов проиграла тогда всем подряд – Ленинграду, Сочи и Бакуриани…

Уже в годы независимости Алматы дважды баллотировался на должность столицы зимней Олимпиады, но однажды совсем немного уступил все тому же Сочи, а в последней отборочной кампании – только Пекину, и то лишь по части неважной экологии. Очень мягко говоря, совершенно неважная экология зимой и в Пекине, но поверим замерам экологов из числа членов оценочной комиссии. МОК опять приглашает нас принять участие в конкурсе городов, потому что тамошние специалисты понимают: Алматы – достойный претендент на проведение зимних Игр, а страна Казахстан ко всем своим спортивным обязательствам относится самым серьезным образом.

Мы нисколько не сомневаемся, что выиграть право на проведение зимних Олимпийских игр – сложнейшая задача, которую не одно десятилетие безуспешно решали и, условно говоря, вчерашний Сочи, и завтрашний Пхенчхан. Когда-нибудь и Алматы пройдет все круги испытаний и завоюет это право. По крайней мере, нам уже не ставят в минус, как это было в первый раз, отсутствие надлежащей спортивной базы, не намекают на недостаточный опыт проведения крупных международных состязаний. 7-е зимние Азиатские игры 2011 года в Астане и Алматы, 28-я Всемирная зимняя универсиада 2017 года в Алматы, по мнению всех наблюдателей и специалистов, стали лучшими в истории проведения этих комплексных состязаний. Мы выстроили блестящую линейку современных спортивных объектов, впервые предложили атлетам во время соревнований Универсиады пожить в специально возведенном для этого спортивном городке. Или, казалось бы, деталь: в Алматы на время Универсиады школьникам устроили внекалендарные каникулы, и детвора заполнила трибуны объектов Студенческих игр до краев. Причем входные билеты зачастую им раздавались бесплатно. Международная федерация университетского спорта (ФИСУ) была в восторге от такого нового решения задач по воспитанию молодого поколения, пропаганде здорового образа жизни и спорта высших достижений.

На разных направлениях

Помимо крупнейших проектов, осуществляемых под эгидой МОК, ФИСУ и ОСА (Олимпийского совета Азии), Казахстан плотно вовлечен в активную жизнь международных федераций по различным видам спорта. Нам было разрешено, а мы с блеском исполнили эти задумки, построить на своей территории и организовать работу Международной академии бокса и Международной академии дзюдо, Антидопинговой лаборатории спортсменов. Сегодня большое количество представителей Казахстана входят в руководящие составы международных и азиатских федераций по различным видам спорта. Тут можно назвать вице-президента и члена исполкома Международной федерации бокса (AIBA) Тимура Кулибаева, члена бюро Объединенного мира борьбы (UWW) и президента Азиатского совета Объединенного мира борьбы (AAWC) Даулета Турлыханова, вице-президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Жаната Тусупбекова, члена комиссии развития Международной ассоциации легкой атлетики (IAAF), вице-президента Азиатской ассоциации легкой атлетики (AAA) Алексея Кондрата и других. Сегодня наши арбитры судят соревнования самого высокого уровня.

Для координации развития совершенно непохожих друг на друга видов спорта в республике создан Президентский профессиональный спортивный клуб «Астана», в который вошли велокоманда Astana Pro Team, футбольный клуб «Астана», баскетбольный клуб «Астана», боксерская команда Astana Arlans, хоккейный клуб «Барыс», раллийная команда Astana Motorsports. Почти все эти дружины с блеском представляют страну на международной арене, выигрывая крупнейшие многодневки, турниры Всемирной серии бокса, медали на знаменитых автомотогонках, в том числе ралли «Дакар» и «Африка Эко Рейс».

Работает в стране и Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта, взявшая под свое крыло бокс, вольную и греко-римскую борьбу, дзюдо, қазақ күресі, таэквондо и тяжелую атлетику. Казахстан за последние годы принял на своих современных спортивных базах чемпионаты мира среди атлетов различных возрастных категорий по тяжелой атлетике, дзюдо, велоспорту, конькобежному спорту, хоккею с мячом и шайбой, шахматам, ледовому спидвею, многим другим видам спорта. Наш футзальный «Кайрат» – двукратный обладатель Кубка УЕФА, мастера кожаной перчатки из команды «Астана арланс» трижды (больше всех) выигрывали Всемирную серию бокса, хоккейный «Барыс» почти всегда пробивается в серию плей-офф Континентальной хоккейной лиги, а футбольная «Астана» несколько сезонов подряд отлично выступает в клубных европейских турнирах.

И таких знаменательных побед, можно не сомневаться, с каждым годом будет больше. Казахстан, давно пробившийся в мировом спорте в первую тридцатку самых развитых стран, уверенно продвигается вперед. Пока – в двадцатку, а там…