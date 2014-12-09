В Литве предложили удалять с заседаний пьяных депутатов

В устав Сейма Литвы предложили внести поправку, которая позволит удалять с заседаний нетрезвых депутатов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. С такой инициативой, как передает Delfi.lt, выступил представитель оппозиционной партии "Союз отечества – Христианские демократы" Кястутис Масюлис.
Если поправка будет принята, то депутата, которого заподозрят в употреблении алкоголя, смогут проверить при помощи алкотестера, предоставленного парламентской канцелярией. Решение о проверке будет приниматься парламентским большинством.
В случае, если депутат откажется проходить тест, будет считаться, что он пьян. В этом случае парламентарию не будет начисляться зарплата за данный рабочий день.
"Когда работаешь в зале заседаний, иногда возникает подозрение, что некоторые депутаты злоупотребляют алкоголем и появляются на работе пьяными. Такое безответственное поведение при принятии важных для всей страны решений может нанести большой ущерб государству и его репутации", – отметил Масюлис. Он выразил надежду на то, что новые правила сделают его коллег более дисциплинированными.
Недавно, как отмечается, главу Комитета по бюджету Бронюса Брадаускаса заподозрили в том, что он пришел в Сейм пьяным. Депутату предложили провериться на трезвость, после чего он покинул зал заседаний.
Если поправка будет принята, то депутата, которого заподозрят в употреблении алкоголя, смогут проверить при помощи алкотестера, предоставленного парламентской канцелярией. Решение о проверке будет приниматься парламентским большинством.
В случае, если депутат откажется проходить тест, будет считаться, что он пьян. В этом случае парламентарию не будет начисляться зарплата за данный рабочий день.
"Когда работаешь в зале заседаний, иногда возникает подозрение, что некоторые депутаты злоупотребляют алкоголем и появляются на работе пьяными. Такое безответственное поведение при принятии важных для всей страны решений может нанести большой ущерб государству и его репутации", – отметил Масюлис. Он выразил надежду на то, что новые правила сделают его коллег более дисциплинированными.
Недавно, как отмечается, главу Комитета по бюджету Бронюса Брадаускаса заподозрили в том, что он пришел в Сейм пьяным. Депутату предложили провериться на трезвость, после чего он покинул зал заседаний.