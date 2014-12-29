В Литве пройдут "похороны" национальной валюты

В мире
Марат Манаспаев
Литва c 1 января 2015 года переходит на общеевропейскую валюту. Согласно данным опроса, проведенного по заказу Банка Литвы, только 53% жителей поддерживают переход на евро, 39% респондентов считают, что можно было бы обойтись и без этого. У 8% опрошенных однозначного отношения к денежной реформе нет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Критики решения властей говорят, что Литва добровольно отказывается от одного из главных символов независимости. Свои настроения они намерены выразить траурной церемонией "похорон лита". "Приглашаем принять в ней участие всех сочувствующих литу", – обратились к общественности организаторы акции.

"Помянем лит добрым словом, сложим костер, чтобы по исконным литовским обрядам сжечь этот дорогой символ нашей независимости", –отметили они. Импровизированные похороны начнутся с шествия к реке Нерис, где состоится "кремация" национальной валюты, а пепел будет развеян над рекой. Организаторы призвали прийти людей на церемонию в траурных одеждах с венками и подходящими к случаю цветами.

После того как в 1918 году была восстановлена государственность Литвы, несколько лет страна обходилась без собственных денег. Четыре года в Литве в обиходе была германская марка. Однако в середине 1922 года ее курс начал катастрофически падать. В срочном порядке парламент принял закон о национальной валюте, и был создан лит. Лит просуществовал до 6 августа 1940 года, когда был заменен советским рублем. Возвращен в оборот лит был в июне 1993 года.

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