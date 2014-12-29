В Литве пройдут "похороны" национальной валюты

Литва c 1 января 2015 года переходит на общеевропейскую валюту. Согласно данным опроса, проведенного по заказу Банка Литвы, только 53% жителей поддерживают переход на евро, 39% респондентов считают, что можно было бы обойтись и без этого. У 8% опрошенных однозначного отношения к денежной реформе нет, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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Критики решения властей говорят, что Литва добровольно отказывается от одного из главных символов независимости. Свои настроения они намерены выразить траурной церемонией "похорон лита". "Приглашаем принять в ней участие всех сочувствующих литу", – обратились к общественности организаторы акции.
"Помянем лит добрым словом, сложим костер, чтобы по исконным литовским обрядам сжечь этот дорогой символ нашей независимости", –отметили они. Импровизированные похороны начнутся с шествия к реке Нерис, где состоится "кремация" национальной валюты, а пепел будет развеян над рекой. Организаторы призвали прийти людей на церемонию в траурных одеждах с венками и подходящими к случаю цветами.
После того как в 1918 году была восстановлена государственность Литвы, несколько лет страна обходилась без собственных денег. Четыре года в Литве в обиходе была германская марка. Однако в середине 1922 года ее курс начал катастрофически падать. В срочном порядке парламент принял закон о национальной валюте, и был создан лит. Лит просуществовал до 6 августа 1940 года, когда был заменен советским рублем. Возвращен в оборот лит был в июне 1993 года.