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В Лондоне откроют сад в память о принцессе Диане
В Лондоне откроют сад в память о принцессе Диане, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на 24.kz
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В Кенсингтонском дворце заявили, что в память о двадцатой годовщине гибели принцессы Дианы в Лондоне появится сад. Он будет назван в ее честь.
Сообщается, что планы по возведению сада еще находятся на ранней стадии развития и сейчас проводится поиск людей, которые будут заниматься его созданием.
Ожидается, что открытие сада состоится до конца августа 2017 года.
Принцесса Диана погибла в автомобильной аварии в Париже 31 августа 1997 года.