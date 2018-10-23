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В Лондоне состоялась презентация книги Нурсултана Назарбаева "Эра Независимости"
Жанат Тукпиев
В Лондоне в штаб-квартире "Дом Азии" состоялась презентация книги Президента РК Нурсултана Назарбаева "Эра Независимости", переведенная на английский язык, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Организаторами мероприятия выступили Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и посольство Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Историческую книгу презентовал заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента РК – Елбасы Игорь Рогов.

"Этот творческий труд Президента Казахстана, пожалуй, близок каждому казахстанцу, ведь он отражает годы становления страны, как независимого государства. В книге освещен глубокий анализ непростых процессов, переломных моментов, через которые прошла наша страна. Вместе с этим, в ней отражены новые задачи, стоящие перед республикой. Все это делает книгу по-настоящему историческим документом. В этом ее ценность", – отметил Рогов.

По его словам, для молодежи "Эра Независимости" – полезная книга.

"Ведь за годы суверенитета выросло новое поколение казахстанцев - свободное, динамичное, более открытое. Для того, чтобы успешно строить будущее, нужно знать его истоки, знать свою историю. Важно понимать то, как страна достигла настоящих высот, какие вызовы преодолевало государство", - добавил Рогов.

В ходе презентации книги высказался и чрезвычайный и полномочный посол РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Ерлан Идрисов.

"Книга "Эра Независимости" представляет собой глубокие личные размышления Президента Назарбаева о развитии Казахстана как независимого государства. В ней вы найдете повествование от первого лица о "созидании" современной республики", – подчеркнул Идрисов.

Кроме того, в рамках встречи был показан документальный фильм британского режиссера Андре Сингера "Where the Wind Blew" ("Когда дует ветер") о последствиях испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне и всемирном движении за безъядерный мир.

"За короткую историю своей независимости Казахстан добился немалого. Еще до объявления независимости, в 1989 году, Казахстан стал первой в мире страной, закрывшей испытательный полигон, зародив тем самым международное движение против ядерных испытаний", – отметила конкретные шаги Казахстана в формировании безъядерного мира сопредседатель движения "Парламентарии за нераспространение и ядерное разоружение", баронесса Сьюзан Миллер.

Фонд планирует продолжить организацию презентаций книги Главы государства за рубежом, проведя встречи в Берлине, Париже, а также в Бразилии.

Отметим, что весной текущего года книга Главы государства была презентована в Российской Федерации - в городах Москва и Санкт-Петербург.

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