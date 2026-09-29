В Лос-Анджелесе вручили премию MTV Video Music Awards 2026

Мадонна стала главной победительницей церемонии, забрав семь наград
В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения MTV Video Music Awards 2026. Главным триумфатором шоу стала Мадонна, а Тейлор Свифт вошла в историю как самая титулованная артистка за все годы существования премии, сообщает Billboard, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК
На ковровую дорожку премии VMA 2026 вышли Тейлор Свифт, Адам Ламберт, солистка Blackpink Лиса, Пэрис Хилтон, Tyla, Snoop Dogg (он бы ведущим церемонии), Тияна Тейлор, Дакота Джонсон, Charli XCX и Мадонна.
Мадонна стала главной победительницей церемонии, забрав в общей сложности семь наград. Три из них ей вручили прямо на сцене: «Артист года», «Лучшее танцевальное видео» (за короткометражный фильм Confessions II — The Film) и «Лучшая коллаборация» — за трек Bring Your Love, записанный с Сабриной Карпентер. По числу номинаций Мадонна тоже оказалась лидером — у нее их было 13.
В свою очередь, Тейлор Свифт получила первую в истории премии награду «Лучший режиссер-исполнитель».
«Я начала снимать музыкальные клипы и принимать в них участие 20 лет назад», — сказала Свифт.
Она добавила, что участвовала в создании примерно 60 музыкальных клипов, 18 из которых написала и срежиссировала.
После этого Свифт представила публике премьеру клипа на новый трек Patient Zero — она сама выступила режиссером видео, в котором снялись Колин Фаррелл и Дакота Джонсон. Вечер для певицы завершился главным призом церемонии — «Видео года» за The Fate of Ophelia из альбома The Life of a Showgirl. Награду она посвятила памяти Долли Партон, которая умерла в августе 2026 года. Кроме того, Свифт получила приз за лучшую режиссуру за видео Opalite.
С учетом всех этих побед Свифт довела свою общую копилку статуэток до 33 — она обошла Бейонсе, с которой ранее делила первое место по числу наград (по 30 у каждой), и стала самой титулованной артисткой за всю историю VMA.
Другие герои церемонии
Южнокорейская певица Лиса (Lisa) из k-pop-группы Blackpink получила награду в номинации «Лучшая поп-песня» за трек Dream. Британская певица Сиенна Спиро была признана лучшей новой исполнительницей по итогам зрительского голосования, которое велось на протяжении всего шоу.
Среди других претендентов на награды по числу номинаций выделялись Сабрина Карпентер (девять), Ариана Гранде (восемь), Бруно Марс (шесть), а также PinkPantheress и Зара Ларссон (по пять номинаций каждая).
Особый момент вечера — специальная награда Video Vanguard имени Майкла Джексона, которую получила группа Nirvana. На сцену за статуэткой вышли участники оригинального состава: Крист Новоселич, Дэйв Грол и Пэт Смир. Курт Кобейн, вокалист и гитарист Nirvana, умер в 1994 году.
Премия MTV Video Music Award имени Майкла Джексона за авангардные видео — ежегодная награда американского телеканала MTV, учрежденная в 1984 году. Присуждается музыкантам и режиссерам музыкальных клипов на церемонии за «выдающийся вклад» и «глубокое влияние» на музыкальные клипы и популярную культуру.
Победители и номинанты Video Music Awards 2026: главное
Видео года
Победитель: Тейлор Свифт — The Fate of Ophelia
Ариана Гранде — hate that i made you love me
Бруно Марс — I Just Might
GENER8ION при участии Yung Lean — STORM
Мадонна — Confessions II — The Film
Сабрина Карпентер — Tears
Артист года
Победитель: Мадонна
Ариана Гранде
Бруно Марс
Морган Уоллен
Сабрина Карпентер
Тейлор Свифт
Песня года
Победитель: BTS — Swim
Элла Лэнгли — Choosin' Texas
HUNTR/X — Golden
Мадонна и Сабрина Карпентер — Bring Your Love
Оливия Дин — Man I Need
PinkPantheress и Зара Ларссон — Stateside
RAYE — WHERE IS MY HUSBAND!
Лучший новый артист
Победитель: Сиенна Спиро
Белла Кей
CORTIS
Магнус Феррелл
Малкольм Тодд
Майлз Смит
Стелла Лефти
Лучшая коллаборация
Победитель: Мадонна и Сабрина Карпентер — Bring Your Love
Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice — Chains & Whips
French Montana x Max B — Ever Since U Left Me
PinkPantheress и Зара Ларссон — Stateside
Шакира и Burna Boy — Dai Dai
Тияна Тейлор и Lucky Daye — Hard Part
Лучшая поп-песня
Победитель: Lisa при участии Kentaro Sakaguchi — Dream
Ариана Гранде — hate that i made you love me
Charli XCX — SS26
Оливия Родриго — drop dead
Сабрина Карпентер — House Tour
Тейт Макрей — Nobody's Girl
Тейлор Свифт — The Fate of Ophelia
Лучшая хип-хоп-песня
Победитель: Карди Би при участии Кейлани — Safe
Don Toliver — E85
Drake — Janice STFU
Megan Thee Stallion — LOVER GIRL
Travis Scott — DUMBO
Tyler, The Creator — SUGAR ON MY TONGUE
Лучшая R&B-песня
Победитель: Бруно Марс — I Just Might
Крис Браун — It Depends/Obvious
Dave & Tems — Raindance
Джастин Бибер — YUKON
Кейлани — Folded
Mariah the Scientist & Kali Uchis — Is It a Crime
Лучшее танцевальное видео
Победитель: Мадонна — Confessions II — The Film
Bebe Rexha & Faithless — New Religion
Гарри Стайлз — Aperture
Леди Гага и Duchii — RUNWAY
PinkPantheress и Зара Ларссон — Stateside
Slayyyter — DANCE
Тейт Макрей — Nobody's Girl
Лучшее латиноамериканское видео
Победитель: Bad Bunny — NUEVAYoL
Anitta при участии Шакиры — Choka Choka
Fuerza Regida — TU SANCHO
KAROL G — Papasito
Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia — La Perla
Ryan Castro, Kapo & GANGSTA — LA VILLA
Шакира и Burna Boy — Dai Dai
Лучшая K-pop-песня
Победитель: BTS — SWIM
Blackpink — JUMP
CORTIS — REDRED
KATSEYE — PINKY UP
LE SSERAFIM при участии J-Hope — SPAGHETTI
Lisa — Dream