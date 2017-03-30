​В лучших народных традициях

– Насколько мне известно, Вы стояли у истоков возрождения технологии войлоковаляния в Казахстане?

– Все начиналось в начале 2000-х годов, когда я работала национальным координатором швейцарской программы САМР для стран Центральной Азии, организованной при поддержке правительства этой страны. В рамках ее реализации внедрялись экологические проекты, проводились образовательные семинары за рубежом, обменивались опытом с соседями. Впервые процесс валяния войлока я увидела в Европе, чаще всего наблюдала за работой немецких женщин. В 2002 году у меня появилась идея возродить в Казахстане это древнее ремесло. Мы обсуждали эту идею, которая была близка не только для нашей страны, но и для Кыргызстана, то есть в странах, где люди историчес­ки занимались скотоводством, а значит, и переработкой овечьей шерсти.

На первые региональные семинары с участием опытных экс­пертов, ведущих дизайнеров я направляла людей, работающих с гобеленом, художников в надежде, что с их помощью можно легче возродить это ремесло в Казахстане, но, к сожалению, ошиблась. Возможно, они боялись конкуренции и поэтому не желали никого более обучать этому ре­меслу, делиться своими знаниями, возможно, поняли, что работа с войлоком нелегка, представляет длительный процесс, где не заработаешь легких и больших денег. Наш швейцарский руководитель высказал сомнение, что эта программа приживется в нашей стране: «Казахстан экономически более развит, чем соседние страны, да и женщины у вас разбалованы и не пойдут валять войлок». Да, такая ситуация была, но ведь было и много безработных женщин в каждом селе, а шерсть валялась под ногами, и ее порой сжигали, как мусор. Эта картина просто не укладывалась у меня в голове, и я ни минуты не сомневалась в успехе этого проекта.

В 2004 году создала первую в стране мастерскую, пригласив на собеседование около 60 женщин, из которых отобрала 20 наи­более творческих и обучила их бесплатно, пригласив на семинары наиболее опытных кыргызских ремесленниц. Чуть позже предложила своим коллегам из программы развития ООН организовать семинары в регионах. Мы обучили местных женщин в Павлодарской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях. В итоге более 350 женщин освоили это ремесло. Сегодня мы видим результаты этого труда, по всей стране есть последователи, у них появились ученики, кто-то увлекся этим ремеслом, видя успехи мастеров. Все эти годы мы неустанно трудились над развитием этой технологии, развивали дизайн, разрабатывали новые виды продукции, на рынке появился широкий ассортимент изделий из войлока. Поэтому можно сказать, что наша мастерская стояла у истоков возрождения войлоковаляния в Казахстане.

– А какая продукция проложила путь к сердцу потребителя?

– Начинали с домашних тапочек. Это здоровая, экологически чистая обувь с отличной терморегуляцией. Не секрет, что новое всегда воспринимается с опаской, но наша продукция вызывает доверие у покупателей. Мы начинали с изделий интерьера, сегодня изготавливаем различные виды одежды, оформляем сувенирную продукцию в этническом стиле. К сожалению, за эти годы убедилась, что массовой поддержки на селе это ремесло так и не нашло. А те, кто по-настоящему увлекся этим делом, работают сегодня на этом рынке, развивая свой маленький бизнес. Мне отрадно, что это дело я начинала из социальных побуж­дений, чтобы каждая женщина могла из подручного сырья изготовить необходимую вещь для себя, для дома и быта – тапочки, коврик, текемет. От всех этих изделий иностранцы просто в восторге.

Сегодня мы видим, что спрос населения рождает все новые и новые виды продукции, профессиональные навыки мастериц совершенствуются. Если нашими первыми клиентами были иностранцы и представители дипломатических миссий, сегодня все больше и больше наших соотечественников становится поклонниками нашей продукции. В начале нашего становления мы стремились попасть на различные международные выставки и ярмарки, сегодня же не успеваем посещать их, так как вся продукция поглощается на внутреннем рынке. Я всегда обучала всех женщин бесплатно, чтобы это ремесло приобрело масштабы и создавалась конкурентная среда, которая повышает качество продукции и способствует развитию бизнеса.

В моей мастерской сегодня работают самые лучшие мастера по войлоку. Мы стали лабораторией, определяющей модные тенденции, генерирующей новые идеи и стандарты качества. Мы стали брендом. Быть мастером высшего класса – это еще ничего не значит, нужны грамотный маркетинг, каналы коммуникаций с общест­венностью, умение работать с партнерами и поставщиками, продавцами. Всеми этими вопросами наравне со мной занимаются несколько менеджеров. Горжусь, что нашу продукцию сегодня узнают по почерку, по подбору цветов, по стилю, по сложности работы.

– Возможно, народ созрел, чтобы воспринимать вашу продукцию, так как устал от безликого ширпотреба…

– Вначале я боролась за возрождение этого ремесла, но со временем мы увидели, что народ ностальгирует по этнике. Как выразить свою самобытность, историю, традиции, кроме национальной музыки? Что может иностранный гость или турист увезти с собой в память о нашей стране? Когда зародилась наша мастерская, в стране практически не было сувенирной продукции, ни одного войлочного изделия в продаже, а сегодня появилось направление индустрии в малом и среднем бизнесе. Потребности мастеров создали спрос на обработанную шерсть в стране. По мере развития нашего дела я стала задумываться и над этой проблемой. В принципе сырье есть, зачастую оно валяется в непригодном виде на крестьянских подворьях или гниет. Мы столько бились над этим вопросом, и наконец в 2012 году в Таразе открылся первый в стране пункт по обработке шерсти. В Шымкенте есть фабрика, перерабатывающая грубую шерсть. В 2016 году заработал пункт обработки шерсти в Атырауской области. Недавно поя­вился еще один в Шымкенте. Это радует нас.

– А где берут обработанную шерсть алматинские мастера?

– Мы покупаем ее в Таразе. Когда-то сотрудничали с подобным пунктом из Семея, но он закрылся. К сожалению, наши предприниматели не любят работать с розницей, а предпочитают продавать обработанную шерсть за границу, в основном в Китай. Пока на этом рынке нет конкуренции, и мы зависим от одного поставщика. Столько лет реализуется программа индустриализации, но так и не был создан цех по качественной переработке шерсти, производству пряжи, по выпуску шерстяных тканей, трикотажного полотна. К сожалению, пока все планы только на бумаге, а некоторые предприниматели умудряются, воспользовавшись поддержкой государства, так и не довести производство до выпуска готовой продукции.

Для наших изделий годна любая шерсть, начиная с грубой, которая более подходит для изготовления домашних тапочек и благотворно воздействует на подошву человека. Шерсть тонкорунного мериноса хороша для более изящных изделий – шарфов, платьев, подушек. Учитывая, что в Алматинской области хорошими темпами развивается овцеводство, предлагаем нашим предпринимателям обратить самое серьезное внимание на эту нишу. Для того чтобы открыть пункт переработки шерсти, необходимо хорошее оборудование, которое прочищает, промывает, прочесывает шерсть. Сырье можно принимать у фермеров, которые два раза в год стригут овец. Неужели нельзя возродить принцип работы заготовительных контор, когда заготовители сами закупали продукцию у крестьян?

Шерсть – это тот самый возобновляемый источник доходов, который валяется под нашими ногами, ведь овец стригут два раза в год. Животноводство не должно ограничиваться только переработкой мяса и молока. Для гостей прошедшей Всемирной зимней Универсиады-2017 наша компания изготовила 1 000 экземпляров яблок из войлока, но тендер выиграла другая компания, а нас взяли субподрядчиками. Но главное, что заказ выполнили наши, отечественные мастера. Мы не должны отдавать этот рынок агрессивно входящим в него соседям, которые очень активно работают над этим.

– Знаю, что совсем недавно Вы встречались с Президентом и, судя по фото, у вас состоялся заинтересованный разговор…

– Встреча произошла в рамках посещения Главой государства компании «КазЛегПром-Алматы». На выставку были приглашены представители десяти ведущих компаний, представляющих легкую промышленность страны. Надо признать, что более или менее крупные предприятия этой отрасли живут за счет госзаказа, не проявляя никакого креатива. А маленькие креативные компании не в состоянии производить продукцию в крупных масштабах и продвигать ее на рынок.

В этом плане наши соседи, Кыргызстан и Узбекистан, опередили нас, хотя прошли, как и мы, все стадии – от развала до возрождения. По количеству войлочной продукции ремесленники Кыргызстана нас обогнали, там почти каждая сельская семья занимается этим ремеслом, они никогда не ждали помощи от государства. В основе их успеха – трудолюбие. Хлопчатобумажные изделия из Туркменистана уже известны не только на рынке Казахстана. Наша компания входит в состав Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана, которая совмест­но с НПП «Атамекен» обсуждает воп­росы развития отрасли. Надо признать, что госзаказ не лучшим образом отражается на деятельности крупных предприятий и тормозит развитие творческого потенциала в этой отрасли.

Да, Нурсултан Абишевич задержался возле нашего стенда, внимательно осмотрел продукцию, подержал в руках изделия. Президент поинтересовался, откуда мы берем шерсть. В ходе этой встречи Глава государства сказал, что казахстанская продукция должна иметь четыре главных свойства – качество, удобство, красоту и приемлемую цену. По завершении встречи Президент поручил чиновникам оказывать поддержку отечественным производителям в предоставлении им площадей в крупных торговых центрах. Непонятно, почему в наших торговых центрах международные бренды арендуют площади за 10 долларов за один квадратный метр, а казахстанский производитель должен платить не менее 100 долларов.

Моя цель сегодня – удержать это ремесло, воспитать молодое поколение казахстанцев в любви к народному творчеству, создавать новые рабочие места в самых отдаленных аулах. Войлочное ремесло – непростое занятие, оно требует склонности к рукоделию, терпения, творческого подхода и качественной работы. В нем остаются те, кто всем сердцем полюбил это дело.