В Ұлытау проверили состояние рек и гидротехнических сооружений

В регионе изучат возможности накопления паводковых вод для нужд сельского хозяйства

Фото: Акимат региона

В области Ұлытау оценили готовность территорий к предстоящему паводковому периоду. Аким региона Есет Байкен провел воздушный мониторинг потенциально опасных участков вместе с представителями профильных служб, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона.

Во время облета специалисты проверили состояние рек, водохранилищ и гидротехнических сооружений, а также оценили ситуацию вблизи населенных пунктов, подверженных риску подтопления.

«Продолжаем подготовку к паводковому периоду. Вместе с ответственными службами проверили результаты работ, проведённых за летний период, и определили проблемные участки, где необходимо принять дополнительные меры», — сообщил Есет Байкен.

По итогам мониторинга определены территории, требующие дополнительного внимания. Специалисты также рассмотрели меры по предупреждению паводков, снижению рисков и защите жителей.

Отдельное внимание уделили возможности накопления паводковых вод для дальнейшего использования в сельском хозяйстве. Для этого предстоит изучить потенциальные места размещения водозаборных сооружений.