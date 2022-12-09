"В любое время и из любой точки мира": тестирование на госслужбу в Казахстане будет доступно 24/7

Новый формат конкурсной процедуры позволяет претендентам участвовать в конкурсе в любое время и из любой точки мира на всех этапах, кроме собеседования, которое будет проходить в заранее определенное время

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане тестирование на государственную службу будет доступно 24/7. Об этом сообщил председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев на HR форуме «HR на государственной службе: переход к стратегическому управлению персоналом», сообщает Kazpravda.kz.

По инициативе Агентства по делам государственной службы в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан состоялся HR Форум «HR на государственной службе: переход к стратегическому управлению персоналом». В форуме приняли участие представители государственных органов, отечественные и зарубежные эксперты в области HR, делегаты из Турции, Южной Кореи, ОАЭ, Венгрии, Азербайджана и стран Центральной Азии.

«Агентством по делам государственной службы для обеспечения проведения справедливого конкурса разработан новый алгоритм отбора на государственную службу, размещенный на внешнем портале информационной системы «Е-қызмет», а также пересмотрен сам формат проведения конкурсной процедуры. Новый формат конкурсной процедуры позволяет претендентам участвовать в конкурсе в любое время и из любой точки мира на всех этапах, кроме собеседования, которое будет проходить в заранее определенное время», – сказал председатель Агентства Дархан Жазыкбаев.

Соблюдение правил прохождения тестирования будет обеспечено системой прокторинга, которая применялась в ходе отбора в Президентский молодежный кадровый резерв и показала свою эффективность.

Разработанный алгоритм отбора включает тестирование на знание основных законодательных документов и нормативно-правовых актов (Конституция РК, Законы О государственной службе и Противодействии коррупции, Кодекс этики); тестирование способностей и компетенций (IQ, EQ, SQ тестирование); для руководящих должностей – написание эссе (для исполнительных должностей данное требование может устанавливаться государственными органами самостоятельно); собеседование, проводимое конкурсной комиссией, состоящей из отраслевых и независимых экспертов, HR специалистов, уполномоченных по этике.

По словам председателя Агентства, эти новые подходы к отбору планируется внедрить в 2023 году. В пилотном режиме апробация будет проводиться в информационной системе «Е-қызмет». Вместе с тем, в целях дальнейшего совершенствования деятельности государственной службы планируется внедрение системы оценки компетентности для отдельных политических и административных государственных служащих (в качестве потенциальных кандидатов на высшие политические должности корпуса «А» и корпуса «Б») один раз в 2 года с помощью ассессмент-центра. Агентство запланировало проведение ассессмента для не менее 1 800 человек.