В любое время суток Свежий выпуск 549 Танат АБДУКАЛИКОВ, инженер, Карагандинская область

Нововведение вошло в жизнь моих земляков с июля прошлого года, когда состоялся официальный запуск проектов АО «Казтелерадио». Это бесплатный информационный сервис в национальной спутниковой сети OTAU TV. Благодаря ему можно получить информацию обо всех значимых событиях политической, экономической, культурной и общественной жизни Казахстана на экранах своих телевизоров.

Я живу в центре Жанааркинского района, поселке Атасу. И телегазетой пользуюсь, как только она появилась. Зрителям-читателям предоставляются круглосуточно свежие номера СМИ. Все, что пишут журналисты, я могу прочесть с экрана телевизора. Главные темы дня узнаю в любое время суток, когда мне удобно, до работы или вечером, вернувшись домой. Для нас, сельчан, считаю, это удобная услуга. Населенные пункты в районе сильно разбросаны. Есть такие, где газеты надо получать в отделении связи. Оно может быть одно на три села и находиться в нескольких километрах. А если распутица, метель, дождь? Встреча с почтой может отодвинуться на неопределенное время. Издания за это время устаревают. Да и не все в селе могут себе позволить выписать газету, экономя деньги.

А телевизоры есть у всех. При помощи спутниковой связи можно увидеть телегазету практически в любом селе. Достаточно включить телевизор, и искомый раздел нахожу: политика, экономика, социальная жизнь и культура, спорт, все есть в электронной версии. Конечно, сегодня, особенно молодым, помогают быть информированными разные смарт­фоны, которые, впрочем, есть далеко не у всех. Но людям старшего возраста тяжело читать новости на крошечных мониторах. Поэтому у телегазеты больше поклонников среди людей среднего и старшего возраста.

На мой взгляд, сделать телегазету по­пулярнее поможет разнообразие тем. Меня, как инженера, интересуют современные технологии, техническое развитие в нашей стране и за рубежом. Мне хочется больше знать об инновациях в Казахстане, что нового внедряется в сфере связи. Если будут молодежные темы, то появится больше и молодых читателей. Думаю, что телегазету станут читать и школьники, ведь в селах Интернет работает очень медленно. А тут включил, нашел, что тебя интересует, – и читай.



