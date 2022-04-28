В любой момент шахтеры Казахмыса могут остаться под горной массой – Генпрокуратура

Прокуроры проверили 49 крупных предприятий Казахстана, где выявили множество нарушений трудовых прав граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт главного надзорного ведомства страны.

Так, проверки выявили, что работникам крупных предприятий не компенсируют за вредные условия труда, сообщил Сапарбек Нурпеисов, начальник Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК.

«Установлено более 2 тысяч фактов необеспечения средствами защиты и питанием. Работодатели повсеместно не принимают мер по обучению, обязательному инструктажу, страхованию и медицинскому осмотру работников (свыше 5 тысяч работников)», – продолжил спикер.

Более 6,5 тысячи нарушений выявлено в сфере противопожарной, промышленной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Это неисправные пожарные сигнализации и вентиляции, незащищенные электрощиты, отсутствие гидрантов и огнетушителей и другое.

«К примеру, на шахтах ТОО «Корпорация Казахмыс» работы выполняются при отсутствии креплений управления кровлей (отсутствуют торкрет-бетонные и сталеполимерные крепления). В любой момент шахтеры могут остаться под горной массой (60% несчастных случаев связано именно с этими нарушениями).

Наряду с этим, проверкой установлена эксплуатация свыше 1,5 тысячи единиц технологического оборудования, не соответствующих требованиям безопасности, а 50 единиц вовсе подлежат приостановлению (на них трудятся свыше 2,5 тысячи работников)», – рассказал подробности Нурпеисов.

Среди нарушителей трудовых прав граждан – Казцинк, Казхром, Казфосфат, Аралтуз, Казахмыс и Озенмунайгаз.

Положение в сфере охраны труда усугубляют также противозаконные действия отдельных работодателей, которые скрывают травматизм и гибель работников на производстве. Проверкой выявлено свыше 40 таких случаев, сообщил представитель Генпрокуратуры.

По его словам, сложившаяся ситуация обусловлена рядом факторов.

Во-первых, недостаточно эффективное правовое регулирование. К примеру, незначительный диапазон административных санкций за нарушения трудовых прав работников – от предупреждения до штрафа не более 400 тыс. тенге (без учета повторности). Для субъектов бизнеса это несущественно, поэтому методы их «дисциплинирования» не срабатывают.

Во-вторых, ненадлежащий государственный контроль. Выявляемые уполномоченными органами правонарушения не находят логического завершения, о чем свидетельствуют результаты настоящей прокурорской проверки.

В целом, по итогам проверки внесено 69 актов надзора, к административной ответственности привлечено 226 лиц.

«По актам прокуроров 30 тысячам рабочих установлены надбавки к зарплате, свыше 600 работникам выплачена компенсация, начато поэтапное обеспечение средствами защиты и специальным питанием, работа 22 единиц оборудования приостановлена.

Данный вопрос находится на особом контроле Генерального прокурора», – заключил спикер.