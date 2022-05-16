В любви и заботе

Каждый ребенок должен жить и воспитываться в семье. Так звучит одна из главных миссий общественного фонда «Ана үйi», которому в этом году исполняется 9 лет. О том, как все это время идет работа фонда по профилактике социального сиротства, рассказывает его руководитель Анар Рахимбаева.

– Анар Амангельдиновна, у Вас большая и дружная

семья, в которой есть и приемные дети, поэтому Вы не понаслышке знакомы с проб­лемой социального сиротства. Расскажите, как возникла идея проекта «Дом мамы», ведь благодаря таким кризисным центрам тысячи казахстанских малышей не оказались в детских домах.

– Долгое время мы просто оказывали благотворительную помощь детским домам. И всегда задавались вопросом: «Почему ребенок попал в казенное учреж­дение, что стало тому причиной?» Потом стали думать, как помочь женщине, оказавшейся на грани отказа от собственного малыша... При этом мы, конечно же, не сомневались, что решиться на такой шаг ее вынудили те или иные сложные жизненные обстоятельства.

Позже родилась идея создания кризисных центров под названием «Дом мамы». В пилотном режиме мы запустили проект в столице, который практически сразу показал свою актуальность. Вскоре к его реализации присоединились наши друзья, выступившие в качестве меценатов фонда.

Главная цель проекта – не допустить отказа матери от рож­денного ею ребенка. С первых дней своего появления на свет дети должны жить и воспитываться в кровной семье. Для этого мы создаем атмосферу уютного дома, в котором женщины, часто совсем юные, изначально настроенные оставить новорож­денного малыша на попечение государства в итоге, все же не делают этого. Они не совершают самую большую в своей жизни ошибку благодаря тому, что им своевременно была оказана необходимая помощь. В стенах Дома мамы у них есть время и возможность окончательно все взвесить и обдумать, сполна ощутить

счастье материнства. Разумеется, такое возможно лишь в атмосфере понимания и поддержки, которую мы и стараемся для них создавать.

Мы ведем статистику, соглас­но которой, благодаря нашим кризисным центрам в стране предот­вращается 68% потенциальных отказов от новорож­денных детей. И за время реализации проекта спасены от сиротства более пяти тысяч казахстанских малышей.

– Кризисные центры «Дом мамы» в свое время были соз­даны во всех регионах респуб­лики. Как развивался и какие изменения претерпел проект?

– Если в самом начале запуска проекта мы создавали только необходимые для проживания в кризисном центре условия, то спустя какое-то время пришло понимание того, что после решения главной бытовой проблемы у мамы с ребенком открываются невероятные ресурсы. Поэтому мы постарались предоставить проживавшим в наших центрах мамам еще и возможность получать новые знания и навыки. В 2017 году, например, мы закупили швейные машинки и начали обучать участниц проекта работе на них. Сейчас в некоторых регио­нах развиваем также направление «социальное предпринимательство», ориентированное на то, чтобы у молодых женщин, когда они покинут центр, была работа, которая кормила бы их с ребенком.

Если говорить про видение работы в целом, то с этого года Дома мамы с кризисного нап­равления постепенно будут переориентированы на ресурс­ный. Если раньше мы оказывали помощь мамам с новорожденными младенцами, то теперь хотим охватить ею и женщин, которые хотят отказаться от детей постарше. Как правило, это

семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, которая сама по себе представляет опас­ность для ребенка. Понятно, что если такое положение дел носит длительный и устойчивый характер, в последующем семья теряет ресурс и способность содержать и воспитывать собственных детей.

– Одним из направлений фонда стала деятельность Национального агентства по усыновлению. Как осуществляется профессиональная поддержка приемных семей и с какими трудностями сегодня сталкиваются казах­станцы, принявшие решение взять ребенка?

– Как я уже говорила, проект «Дом мамы» начиная с 2013 года, то есть с первых же дней реализации, показывает свою эффективность. Однако детские дома в стране продолжают пополняться воспитанниками самых разных возрастов. Поэтому вторым этапом работы нашего фонда стал запуск в 2016 году Национального агентства по усыновлению, основными задачами которого стали профессиональная подготовка, сопровождение усыновителей и развитие культуры усыновления в казахстанском обществе.

Специалисты фонда оказывают комплексную консультационную помощь гражданам, выразившим желание принять в семью ребенка из детского дома. Психологи ведут подготовку потенциальных усыновителей в школах приемных родителей, где они получают ценные знания о возрастной психологии, налаживании контакта с приемными детьми и способах мягкой адаптации всех членов семьи к предстоящим переменам.

Сами усыновители признаются, что в этих школах помогают не только найти ответы на все волнующие их вопросы, но и понять собственные возможности, в полной мере осознать готовность стать приемными родителями. В сфере устройства детей очень важен комплексный подход. Необходимо не просто обучить кандидата, но и сопровождать его столько, сколько потребуется. Поэтому обязательным в нашей работе направлением является сопровождение приемной семьи. Из накопленного опыта знаем, что, после того как ребенок приходит в семью, начинается самый сложный этап – адаптация. В это время очень важно профессиональное сопровождение такой семьи психологом и специалис­том по социальной работе.

Между тем сопровождение имеет различные формы, в том числе посещение семьи, встречи со специалистами, психологическое консультирование. Оно необходимо и в качестве меры профилактики возврата усыновленного ребенка в детский дом. Как правило, два-три месяца, а иногда дольше во всех приемных семьях проходит так называемая «притирка». В этот период особенно важны поддержка и помощь специалистов. Наши психологи стремятся помочь каждой семье.

– Пять лет назад фонд запустил программу трансформации детских интернатных учреждений «Балажан». Как продвигается работа в данном направлении?

– Только в семье возможна полноценная подготовка ребенка к самостоятельной жизни. Именно она формирует у детей правильную модель и ценность семьи, дает полноценную поддержку молодому человеку на выходе во взрослую жизнь. Поэтому наш фонд запустил программу транс­формации детских интернатных учреждений «Балажан», с помощью которой осуществляется переориентирование на подготовку воспитанников к переходу в семью.

Ни для кого не секрет, что дети в интернатных учреждениях час­то находятся в состоянии стресса и горя от потери родителей. В их числе воспитанники, пережившие пренебрежение и жестокое обращение, а также дети с нарушенной привязан­ностью. Проект «Балажан» нацелен на создание терапевтических условий в учреждениях через обу­чение персонала компетенциям «близкого взрослого», наделенного чувствительностью, отзывчивостью, следованием за инициативой ребенка, а также технике и технологии реабилитации и поддержки детей.

Необходимо, чтобы у воспитателя было время на каждого ребенка, важно поддержать его, выслушать, посочувствовать. Сегодня в группах находятся от 12 до 15 детей, и у воспитателя объективно нет времени на индивидуальную работу с каждым. Проект «Балажан» предлагает уменьшение количества детей в группе до восьми человек. Мировой опыт подобного реформирования показывает, что условия проживания в учреждениях, приближенных к семейным, способствуют естественному переходу большего числа детей в семьи, более легкому и быстрому процессу их адаптации, снижению риска вторичных возвратов.

– Трудно переоценить проводимую общественным фондом «Ана үйi» работу, ведь объять ее просто невозможно. Если не секрет, чему она научила Вас лично?

– Мы работаем для благополучия семьи и общества, где мир ребенка будет счастливым. Мы, взрослые, зачастую забываем, что дети намного проницательнее нас. Поэтому очень важно во главе всех вопросов ставить интересы будущего поколения. Когда все детки будут расти в любви и заботе – мир будет становиться лучше!