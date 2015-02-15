Экономика
В магазинах Актобе доля отечественных продуктов составляет половину
В магазинах уже появились целые секции, отведённые под казахстанскую продукцию. В одном из крупных супермаркетов города ассортимент продуктов питания насчитывает порядка 10 000 наименований, 50% из них – отечественного производства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.

Животноводческий комплекс в Алгинском районе производит до 6 тыс. тонн свинины в год. Своей экологически чистой продукцией предприятие снабжает весь внутренний рынок страны, а также экспортирует мясо россиянам. Прямо из убойного цеха разделанные туши поступают на местные прилавки. За пять лет местные фермеры завоевали доверие покупателей.

Предприниматели Актобе, воодушевленные поддержкой государства, намерены расширять свои производства и улучшать качество продукции.

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