В мире
В магазинах Турции запретят бесплатную выдачу пакетов
В Турции с января 2018 года вступит в силу запрет на бесплатную выдачу пластиковых пакетов в магазинах, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на trend.az
.
Как отмечают турецкие СМИ, до вступления в силу нового закона потребителям в магазинах будут дариться тканевые и бумажные пакеты. После этого пластиковые пакеты в магазинах можно будет только купить.
Новый закон нацелен на снижение бытовых пластиковых отходов. В Турции за день используется около 30 тонн пластиковых пакетов (включая упаковок), только один процент из них вторично перерабатывается.
Ранее также власти Калифорнии, Чикаго, Сиэтла, Портленда и Гавайи приняли решение о запрете на продажу одноразовых целлофановых пакетов. Запрет направлен на сохранение окружающей среды.