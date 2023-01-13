В магазине Туркестана незаконно продавали боеприпасы

В городе Туркестане пресекли факт незаконного хранения и продажи боеприпасов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью выявили в областном центре магазин, где незаконно продавались патроны.

У подозреваемых мужчины и женщины в магазине при обыске изъяли около 2 тысяч патронов, из них 990 для охотничьих ружей 16 калибра, 15 кг дроби и глушитель. На складе магазина нашли 925 патронов, а в доме женщины – газовый пистолет.

Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Назначена баллистическая экспертиза.