Свежий выпуск
​В магазине «Все за спасибо»
Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

В 2012 году Ажар Кыдыралина обратилась в фонд «Даму» и в рамках проекта «Даму-Көмек», разработанного в помощь людям с ограниченными возможностями, получила от спонсоров комплект расходных материалов из кожи для пошива обуви. Ажар открыла небольшую мастерскую, в которой шьют и ремонтируют сапоги, ботинки для военных, унты, туфли, босоножки. У нее II группа инвалидности, диагноз ДЦП, однако серьезное заболевание не мешает ей заниматься бизнесом и общественной деятельностью. Уже много лет А. Кыдыралина руководит объединением «Жигер» по социальной и правовой защите инвалидов.

В прошлом году Ажар обучилась на курсах повышения квалификации по проекту «Деловые связи» фонда «Даму». А совсем недавно арендовала в одном из торговых центров Талдыкоргана помещение под магазин, в котором принимают от населения ношеную обувь и одеж­ду и отдают бесплатно нуждающимся. Пока в отделе «Все за спасибо» не так много посетителей, да и ассортимент товаров невелик. Вместе с Ажар бутик обслуживают ее помощницы Гульбану Дюсенбекова и Асель Ускембаева. У Гульбану I группа инвалидности. Обе устроены сюда на социальные рабочие места по линии городского отдела занятости. Зарплату им начисляет акимат города. Женщины принимают товары, оформляют документы, за несколько месяцев обслужены десятки горожан. Среди клиентов – многодетные мамы, безработные, инвалиды.

Талдыкорганцы приносят сюда рубашки, кофты, куртки, книги, посуду, утварь, игрушки. Непригодные вещи не принимают, ветхую обувь отправляют на починку в сапожную мастерскую. Конечно, бизнес не приносит прибыли, но хозяйка и не планировала получать дивиденды. По ее словам, это социальный проект, и сегодня многие предприниматели занимаются благо­творительностью, помогают ближним.

Как активист-общественник, энергичная Ажар часто встречается с инвалидами. На таких встречах она агитирует их искать работу, не сдаваться, не замыкаться в себе. Сегодня благодаря государственным программам у людей с ограниченными возможностями появилось много возможностей найти применение своим силам.

– Нужно приносить пользу обществу, помогать слабым! – говорит Ажар. – И тогда мы сможем осуществить нашу мечту – почувствовать себя равными среди равных! Большое спасибо неравнодушным людям, которые помогли мне открыть бутик: Алие Курмангалиевой из областного управления внутренней политики, Алмагуль Онгарбаевой из Палаты предпринимателей «Атамекен», бизнесмену Виктору Букову.

В ближайших планах А. Кыдыралиной – открыть социальную аптеку для пенсионеров и малоимущих, расширить сапожную мастерскую, обновить ассортимент благотворительного магазина. Она намерена выиграть грант и получить госсубсидию для осуществления задуманного, либо найти спонсоров, которые пожелают профинансировать благое начинание. 

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