В Магнитогорске из-под завалов дома достали живого младенца

Спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске, часть которого обрушилась из-за взрыва газа, десятимесячного ребенка, сообщили Tass.ru в оперативном штабе.

"Десятимесячный ребенок извлечен из-под завалов. На реанимобиле едет в больницу", - сказал представитель штаба.

"Состояние младенца тяжелое", - проинформировали в скорой помощи.



Как сообщается, мальчика Ваню, пролежавшего полтора дня под завалом жилого дома, обнаружили по плачу, в МЧС сравнили его спасение с чудом.

"Мальчика обнаружили по плачу в ходе поисковых работ. Его услышал один из спасателей, и моментально была организована масштабная операция, в которой были задействованы десятки специалистов МЧС", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Место вероятного нахождения малыша обследовали кинологи, но версия о пострадавшем сначала не нашла подтверждения. Спасатели продолжали углубляться в завал, но первоначально путь им преграждали многочисленные обрушенные конструкции. Спасателям удалось их разобрать, они извлекли ребенка из-под завала и передали медикам.

"Спасения ждали сотни человек. И чудо произошло", - отметили в МЧС.

В официальном Telegram-канале губернатора Бориса Дубровского уточнили, что для малыша "готовится реанимация". Как пояснили в пресс-службе губернатора области, ребенку помогла выжить при обрушении детская кроватка и теплая одежда.

Позже информацию уточнили: найденный малыш - мальчик в возрасте 11 месяцев.

Напомним, взрыв бытового газа прогремел в десятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164. После взрыва обрушился один из подъездов.

По последним данным, погибли восемь человек, пятеро пострадали, судьба еще 36 человек остается неизвестной.

Взрыв разрушил 26 квартир, в которых жили 46 человек, а всего в зоне обрушения проживали 120 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

На место происшествия прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин.

