В Магнитогорске из-под завалов дома достали живого младенца

Спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске, часть которого обрушилась из-за взрыва газа, десятимесячного ребенка, сообщили Tass.ru
в оперативном штабе.
"Десятимесячный ребенок извлечен из-под завалов. На реанимобиле едет в больницу", - сказал представитель штаба.
"Состояние младенца тяжелое", - проинформировали в скорой помощи.
Как сообщается, мальчика Ваню, пролежавшего полтора дня под завалом жилого дома, обнаружили по плачу, в МЧС сравнили его спасение с чудом.
"Мальчика обнаружили по плачу в ходе поисковых работ. Его услышал один из спасателей, и моментально была организована масштабная операция, в которой были задействованы десятки специалистов МЧС", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Место вероятного нахождения малыша обследовали кинологи, но версия о пострадавшем сначала не нашла подтверждения. Спасатели продолжали углубляться в завал, но первоначально путь им преграждали многочисленные обрушенные конструкции. Спасателям удалось их разобрать, они извлекли ребенка из-под завала и передали медикам.
"Спасения ждали сотни человек. И чудо произошло", - отметили в МЧС.
В официальном Telegram-канале губернатора Бориса Дубровского уточнили, что для малыша "готовится реанимация". Как пояснили в пресс-службе губернатора области, ребенку помогла выжить при обрушении детская кроватка и теплая одежда.
Позже информацию уточнили: найденный малыш - мальчик в возрасте 11 месяцев.
Напомним, взрыв бытового газа прогремел в десятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164. После взрыва обрушился один из подъездов
.
По последним данным, погибли восемь человек, пятеро пострадали, судьба еще 36 человек остается неизвестной.
Взрыв разрушил 26 квартир, в которых жили 46 человек, а всего в зоне обрушения проживали 120 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
На место происшествия прибыл президент Российской Федерации
Владимир Путин.