В Макинске опять новоселья!

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Новые квартиры получили жители города, нуждающиеся в социальной поддержке: много­детные семьи, дети-сироты, люди с инвалидностью. Жилье макинцам предоставили по двум адресам: девять квартир расположены в новом жилом комплексе «Балуан Шолак», еще 11 – в доме по улице Шевченко. Новоселов порадовала планировка квартир и качество их отделки. Просторные комнаты, благоустроенные подъезды и готовность жилья к заселению делают переезд еще приятнее.

Динара Байкенова, которая одна воспитывает детей, семь лет состоя­ла в очереди на жилье. «В Отбасы банке подтвердили, что я стала обладательницей двухкомнатной квартиры. Моей радости не было предела! Я плакала от переизбытка эмоций. Вот такими бывают по-настоящему счастливые дни», – поделилась она.

Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в государственной поддержке, остается одним из приоритетных направлений работы. Улучшение жилищных условий – это не просто предоставление квадратных метров. Это возможность для каждой семьи обрести стабильность, уверенность в завтрашнем дне и создать достойные условия для воспитания детей. До конца года в ЖК «Балуан Шолак» планируется предоставить квартиры еще шести семьям.