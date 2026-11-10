В Макинске опять новоселья!

Событие
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Двадцать семей из Макинска Буландынского района Акмолинской области обрели долгожданное собственное жилье.

Фото: пресс-служба облакимата

Новые квартиры получили жители города, нуждающиеся в социальной поддержке: много­детные семьи, дети-сироты, люди с инвалидностью. Жилье макинцам предоставили по двум адресам: девять квартир расположены в новом жилом комплексе «Балуан Шолак», еще 11 – в доме по улице Шевченко. Новоселов порадовала планировка квартир и качество их отделки. Просторные комнаты, благоустроенные подъезды и готовность жилья к заселению делают переезд еще приятнее.

Динара Байкенова, которая одна воспитывает детей, семь лет состоя­ла в очереди на жилье. «В Отбасы банке подтвердили, что я стала обладательницей двухкомнатной квартиры. Моей радости не было предела! Я плакала от переизбытка эмоций. Вот такими бывают по-настоящему счастливые дни», – поделилась она.

Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в государственной поддержке, остается одним из приоритетных направлений работы. Улучшение жилищных условий – это не просто предоставление квадратных метров. Это возможность для каждой семьи обрести стабильность, уверенность в завтрашнем дне и создать достойные условия для воспитания детей. До конца года в ЖК «Балуан Шолак» планируется предоставить квартиры еще шести семьям.

#жилье #Акмолинская область #ключи #новоселья

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