Происшествия
В Мангистау команда юных спортсменов пострадала в ДТП
В Мангистау команда юных спортсменов пострадала в ДТП, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.

"Четыре ребенка госпитализированы в Мангистаускую областную детскую больницу. Дети ехали в Астану на республиканские соревнования по дзюдо. Их тренер находится в отделении травматологии Мангистауской областной больницы", – говорится в сообщении.

Авария с участием двух автомобилей Lada Largus и Toyota Fortuner произошла по пути следования команды спортсменов на вокзал. Оттуда дети вместе с тренером должны были выехать на республиканские соревнования. В результате столкновения автомобилей водитель одной из автомашин и 13-летний ребенок погибли на месте.

Еще четверо детей в возрасте 7, 10, 11 и 14-ти лет получили тяжелые травмы и были экстренно доставлены в Мангистаускую детскую больницу.

"Сейчас детям проводят операции, их состояние тяжелое, пока что-либо говорить сложно", – прокомментировали в медучреждении. По предварительной информации, трое детей в тяжелом состоянии. Операции врачи провели двоим пациентам.

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