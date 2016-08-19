В Мангистау команда юных спортсменов пострадала в ДТП
В Мангистау команда юных спортсменов пострадала в ДТП, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.
"Четыре ребенка госпитализированы в Мангистаускую областную детскую больницу. Дети ехали в Астану на республиканские соревнования по дзюдо. Их тренер находится в отделении травматологии Мангистауской областной больницы", – говорится в сообщении.
Авария с участием двух автомобилей Lada Largus и Toyota Fortuner произошла по пути следования команды спортсменов на вокзал. Оттуда дети вместе с тренером должны были выехать на республиканские соревнования. В результате столкновения автомобилей водитель одной из автомашин и 13-летний ребенок погибли на месте.
Еще четверо детей в возрасте 7, 10, 11 и 14-ти лет получили тяжелые травмы и были экстренно доставлены в Мангистаускую детскую больницу.
"Сейчас детям проводят операции, их состояние тяжелое, пока что-либо говорить сложно", – прокомментировали в медучреждении. По предварительной информации, трое детей в тяжелом состоянии. Операции врачи провели двоим пациентам.