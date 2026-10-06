В Мангистау обсудили вопросы профилактики насилия

В Мангистауской области в рамках проекта «Безопасный дом: Семья без насилия — доброе общество» прошел тренинг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций

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Мероприятие состоялось по инициативе прокуратуры Мангистауской области и при организации Комиссии по делам женщин и семейной-демографической политике при акиме области.

В нем приняли участие члены комиссии, представители правоохранительных органов, депутаты, работники сферы образования, представители «Совета матерей», «Союза отцов» и родительских комитетов, многодетные матери, студенты и учащиеся старших классов.

Цель встречи — профилактика бытового насилия, обеспечение прав и безопасности граждан, формирование безопасной среды в семье. В ходе тренинга обсуждались вопросы национальных ценностей, защиты прав граждан, защиты от кибербуллинга и вымогательства в социальных сетях, а также вопросы психологической безопасности в цифровой среде.

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, заместитель председателя Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме области Асель Балманова остановилась на важности мероприятия для обеспечения безопасности женщин и семей.

«На сегодняшнем тренинге дается конкретная информация о том, как действовать в сложной ситуации, в каких случаях не следует реагировать и как правильно себя вести. Кроме того, озвучиваются меры, направленные на защиту прав женщин, обеспечение их безопасности и сохранение семьи. Психологи также дают рекомендации по укреплению отношений в семье, защите женщины как личности и обеспечению ее психологической безопасности», — сказала Асель Балманова.

На встрече также выступили руководитель аппарата прокуратуры Мангистауской области Гулим Турманова, прокурор управления прокуратуры Мангистауской области Умитай Мырзагали, представитель Уполномоченного по правам человека по Мангистауской области Асылан Кужиев и другие специалисты.