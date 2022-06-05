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В Мангистау прошла международная конференция по охране окружающей среды

В преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды крупнейшие предприятия и международные организации, работающие в Казахстане, обсудили пути снижения выбросов углерода с производственных мощностей в Мангистауской области.

Конференция была организована Министерством экологии, геологии и природных ресурсов при поддержке Программы развития ООН.

В мероприятии приняли участие Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сериккали Брекешев, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш, представители промышленного сектора, международные и казахстанские эксперты.

Участники ознакомились с передовыми технологическими решениями для повышения энергоэффективности и снижения нагрузки на окружающую среду, а также имеющимися возможностями по снижению содержания углерода в рамках реализации «зеленых» проектов.

Также опытом улучшения экологических показателей поделились такие крупные предприятия, как «NCOC», «Тенгизшевройл», «ERG», "KPO B.V." и др.

Выступая на мероприятии, Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев отметил важность применения наилучших доступных технологий в охране окружающей среды.

- В прошлом году с учетом требований времени и международного опыта Экологический кодекс был обновлен. Основными направлениями являются внедрение наилучших доступных технологий, ориентир на нормирование качества окружающей среды, ужесточение экологических требований на основе лучших международных практик. Сегодня мировое сообщество следует принципу предотвращения загрязнения окружающей среды, основываясь на применении наилучших доступных технологий, – сказал С. Брекешев.

В свою очередь, глава региона Нурлан Ногаев отметил важность обсуждаемых вопросов для региона.

- Сегодняшняя встреча дает возможность обсудить глобальные проблемы. Охрана окружающей среды - главная задача каждого из нас. Я уверен, что передовой опыт, продемонстриованный сегодня экспертами и организациями, найдет свое применение в нашей области и поможет улучшить экологическую обстановку в регионе, - сказал Нурлан Ногаев.
 

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