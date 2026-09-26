В Мангистау состоялась церемония прощания с погибшими военнослужащими

В память о защитниках Отечества был прочитаны молитвы и совершены поминальные обряды.

Фото: акимат Мангистауской области

Сегодня в Мангистауской области прошла церемония прощания с военнослужащими, трагически погибшими при исполнении воинского долга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

В траурном мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, министр обороны Республики Казахстан Даурен Косанов, председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай қажы Тағанұлы, депутаты Национального Курултая, члены «Қазақстан Халық Кеңесі», а также известные общественные деятели и сослуживцы.

Участники церемонии выразили искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов. В память о защитниках Отечества был прочитаны молитвы и совершены поминальные обряды.

По поручению Главы государства семьям военнослужащих оказывается вся необходимая всесторонняя помощь, включая государственные социальные выплаты, материальная поддержка и полное содействие в организации поминальных мероприятий.

Для аккумуляции средств акиматом Мангистауской области ранее был определен специальный фонд. Все аккумулированные ресурсы будут направлены семьям погибших и пострадавшим на принципах полной адресности и прозрачности, под строгим контролем государственных и правоохранительных органов.

Акимат Мангистауской области выразил глубокие соболезнования семьям, родителям и близким погибших военнослужащих.

Ранее министр обороны РК, генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов посетил семьи военнослужащих, трагически погибших при выполнении учебно-боевой задачи в ходе военного учения.