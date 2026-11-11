В Мангистауской области детей обучают правовой грамотности с помощью анимации

Закон и Порядок
Айман Аманжолова
корреспондент

В Мангистауской области реализуется образовательный проект «Путешествие Алдар Косе в мир законов», направленный на повышение правовой грамотности подростков, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

С помощью искусственного интеллекта и анимации известный персонаж казахского фольклора в доступной форме объясняет молодежи основы права и принцип «Закон и порядок».

Видеоролики затрагивают актуальные для подростков темы: интернет-мошенничество, защиту персональных данных, буллинг и кибербуллинг, правовую ответственность, медиацию, а также права и обязанности граждан.

Проект «Zan mektebi» реализует республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» по заказу Управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области в рамках государственного гранта, предоставленного при организационном участии НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

На сегодня опубликованы шесть выпусков. Они размещены на платформах TikTok, YouTube, Instagram и Telegram и набрали свыше 37 тысяч просмотров.

Таким образом, использование современных цифровых технологий и анимации позволяет сделать правовое просвещение более доступным и интересным для подростков, формируя у подрастающего поколения понимание важности соблюдения принципа «Закон и порядок».

 

#Мангистау #подросток #ЗИП

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