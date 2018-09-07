В Мангистауской области нашли повешенным мужчину

Полиция проводит проверку по факту самоубийства мужчины в Мангистау, сообщает сайт Tumba.kz
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Инцидент произошел в селе Атамекен Мунайлинского района. Тело погибшего в сарае нашли родственники. Им оказался 47-летний житель района.
Никаких признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. По данному факту была назначена судебно-медицинская экспертиза. Причины, толкнувшие мужчину на такой шаг, пока неизвестны.
Напомним, ранее в Мангистау молодого мужчину нашли повешенным на газовой трубе.
Трагедия произошла в поселке Приозерный. Следов насильственной смерти на теле 28-летнего местного жителя тогда также обнаружено не было.