В Мангистауской области обсудили Послание Президента

За строкой Послания

В Мангистауской области рабочие группы, созданные с целью разъяснения Послания Главы государства народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», провели ряд встреч с жителями региона и трудовыми коллективами, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: акимат Мангистауской области

В городе Жанаозен депутат Курултая Аббат Урисбаев встретился с медицинскими работниками городской многопрофильной больницы. В собрании приняли участие аким города Сымбат Торетаев, председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Лаура Ахметнияз и председатель областного филиала партии «Әділет» Имаммахмут Шагырбаев.

В ходе встречи Аббат Урисбаев остановился на значении задач, обозначенных в Послании Главы государства, для политического и социально-экономического развития страны. По его словам, нынешнее Послание является продолжением масштабных политических реформ в преддверии 35-летия Независимости страны. В частности, принятие новой Конституции, избрание однопалатного Парламента, начало работы Халық Кеңесі и создание института Вице-президента являются одними из важных изменений в системе государственного управления.

Кроме того, депутат обратил внимание на инициативы по развитию медицинской инфраструктуры, реализуемые в регионе в рамках проекта «Народная стройка». Он отметил, что в Послании вопросы улучшения качества жизни населения, повышения доступности медицинских услуг и модернизации социальных объектов определены в качестве одних из приоритетных направлений.

Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Лаура Ахметнияз рассказала о масштабных проектах, которые будут реализованы в отрасли в ближайшее время. Она отметила работу по модернизации медицинской инфраструктуры, охране здоровья матери и ребенка и внедрению передовых технологий в сферу здравоохранения.

После этого рабочая группа встретилась с сотрудниками Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК). В собрании приняли участие член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель Общественного совета Мангистауской области Бекмурат Жусупов, председатель областного совета аксакалов Онайбек Абдилов, член Қазақстан Халық Кеңесі, эколог Кирилл Осин и заместитель председателя областного филиала партии «Әділет» Анар Шамшадинова.

На встрече обсуждались вопросы экономического развития страны, энергетической безопасности, транспортно-логистического потенциала, совершенствования социальной инфраструктуры и укрепления общественного согласия. Также внимание было уделено направлениям повышения транзитных возможностей Казахстана, строительства АЭС, запуска аэропорта Кендерли и развития туристического потенциала региона.

Член Қазақстан Халық Кеңесі  Бекмурат Жусупов остановился на вопросе развития социальной инфраструктуры в регионе. По его словам, в связи с высоким уровнем рождаемости в Мангистау большое значение имеют объекты в сфере охраны здоровья матери и ребенка. В этой связи он сообщил, что в городе Актау планируется строительство многопрофильной детской больницы на 350 коек.

Кроме того, рабочая группа также встретилась с трудовым коллективом акционерного общества «КазАзот». На собрании заместитель председателя областного филиала партии «Әділет» Анар Шамшадинова разъяснила инициативы Послания, направленные на повышение благосостояния населения. В частности, она сообщила, что в рамках инициативы «Народная стройка» планируется строительство более 70 объектов в сфере здравоохранения и более 50 объектов по направлениям образования и культуры. Также обсуждались вопросы энергетической безопасности, инфраструктуры и поддержки малого и среднего бизнеса.

Вместе с тем в городе Актау была организована встреча с участием представителей сферы образования и этнокультурных объединений. В ней приняли участие председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Тимур Косымбаев, член Қазақстан Халық Кеңесі Раушан Аймурзаева, руководитель областного управления информации и общественного развития Гульмира Балгожаева, заместитель председателя областного филиала партии «Әділет» Нурбек Карасаев и генеральный директор компании «Берекет-Ф» Зарета Фаталиева.

На заседании были затронуты вопросы развития образовательной инфраструктуры, повышения доступности социальных объектов, сохранения межэтнического согласия и общественной стабильности.

По словам заместителя председателя областного филиала партии «Әділет» Нурбека Карасаева, в Послании Главы государства определены важные задачи на предстоящий период развития страны. Поэтому важно разъяснить содержание заложенных в нем инициатив представителям каждой отрасли, обсудить пути их реализации. По его словам, подобные встречи укрепляют взаимосвязь между населением и государственными органами,  позволяют выносить на обсуждение актуальные проблемы региона.

В свою очередь председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Тимур Косымбаев разъяснил порядок строительства и капитального ремонта объектов образования, отметив важность качественной разработки проектов на местном уровне и своевременного представления необходимых документов. Он также сообщил, что комитет министерства в рамках своей компетенции готов поддержать инициативы, направленные на развитие социальных объектов в регионе,  поднять их на должном уровне.

В ходе встреч участники задали волнующие их вопросы, высказали свои предложения и мнения. Представители рабочих групп дали разъяснения по механизмам реализации задач, обозначенных в Послании.

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