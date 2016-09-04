В Мангистауской области увековечили в музее историю добычи казахстанской нефти
Музей первооткрывателей нефтегазодобывающей отрасли Казахстана открылся на месторождении Жетыбай в Мангистауской области, сообщает канал Хабар-24.
В экспозиции собраны архивные фотографии и уникальные документы, которые показывают об этапах становления одного из старейших месторождений "черного золота" в Западном Казахстане.
Первые баррели мангистауской нефти здесь начали добывать 55 лет назад. Месторождение Жетыбай открыло новую страницу в развитии нефтегазовой отрасли Казахстана.
"Месторождение Жетыбай всегда было кузницей кадров. Здесь работали такие люди, как Нурлан Балгимбаев, Ляззат Киинов и другие. В музее собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о том, в каких условиях добывалась первая нефть, как трудились первооткрыватели. Представлены передовые технологии того времени. Фонд музея будет пополняться", – сказал корреспонденту канала генеральный директор нефтегазодобывающей компании Бакыт Иманбаев".
Вместе с открытием музея трудовой славы нефтяников на месторождении презентовали мемориальную доску почета государственному деятелю РК Нурлану Балгимбаеву, который внес вклад в процветание Мангистауского региона.