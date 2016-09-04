Общество
В Мангистауской области увековечили в музее историю добычи казахстанской нефти
Музей первооткрывателей нефтегазодобывающей отрасли Казахстана открылся на месторождении Жетыбай в Мангистауской области, сообщает канал Хабар-24.

В экспозиции собраны архивные фотографии и уникальные документы, которые показывают об этапах становления одного из старейших месторождений "черного золота" в Западном Казахстане.

Первые баррели мангистауской нефти здесь начали добывать 55 лет назад. Месторождение Жетыбай открыло новую страницу в развитии нефтегазовой отрасли Казахстана.

"Месторождение Жетыбай всегда было кузницей кадров. Здесь работали такие люди, как Нурлан Балгимбаев, Ляззат Киинов и другие. В музее собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о том, в каких условиях добывалась первая нефть, как трудились первооткрыватели. Представлены передовые технологии того времени. Фонд музея будет пополняться", – сказал корреспонденту канала генеральный директор нефтегазодобывающей компании Бакыт Иманбаев".

Вместе с открытием музея трудовой славы нефтяников на месторождении презентовали мемориальную доску почета государственному деятелю РК Нурлану Балгимбаеву, который внес вклад в процветание Мангистауского региона.






Популярное

Все
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
На вопросы о маркировке товаров в Казахстане ответил глава Комитета техрегулирования и метрологии
Насколько оправданы жалобы на частных судебных исполнителей в Казахстане
32 уникальных артефакта Великой степи представили в Нур-Султане
С выдающимся ученым-археологом простились в Нур-Султане
Почему теряются дети?
Памятные мероприятия в честь 90-летия поэта Какимбека Салыкова прошли в Нур-Султане
Действительно ли у частного судебного исполнителя однотипная и несложная работа?
Сами себе враги
Старость – в тягость
Объявление о премиях, грантах и Благодарности Президента в области СМИ в 2022 году
Не учебная тревога
Акцент – на практические шаги
Не все так просто
​​​​​​​Очередь длиною в шесть недель
​​​​​​​По принципу «люди – к инфраструктуре»
​​​​​​​О качестве жизни
Проблемы столичных бизнесменов
Поддержат молодых лидеров
​​​​​​​Защитить от насилия
Закон Республики Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Роналду сообщил о смерти сына
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Умер от бешенства спустя год после укуса собаки подросток в Туркестанской области
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 апреля
Общество
Памятные мероприятия в честь 90-летия поэта Какимбека Салык…
Общество
Насколько оправданы жалобы на частных судебных исполнителей…
Общество
Действительно ли у частного судебного исполнителя однотипна…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]